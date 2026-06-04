Concepción: colecta para saldar deuda por la compra de un carro hidrante

El costo total del rodado es de G.135 millones y la deuda que tiene el CBVC es de G. 50 millones, por eso mañana y el sábado se hará la colecta en la avenida Agustín Fernando de Pinedo y Presidente Franco. La deuda debe ser cancelada en un plazo de 45 días.

De acuerdo a lo informado por el presidente del CBVC, Carlos Ramos, la entrega de dinero fue producto de la respuesta ciudadana a las diferentes actividades que realizaron y G. 10 millones que había entregado la municipalidad local.

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Además de las colectas, los bomberos podrían realizar otras actividades, si no llegan a la meta, con el fin de poder cubrir la deuda por la compra del carro hidrante.

Luego de 16 años nuevamente el CBVC adquirió un vehículo de este tipo.

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Características

El camión es de la marca Scania y fue utilizado por bomberos en Escocia que lo pusieron a la venta. Este carro hidrante cuenta con una capacidad de 3.000 litros.