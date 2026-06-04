Estos son los puntos para la renovación de patente vehicular en Asunción

La Municipalidad de Asunción activó la cuenta regresiva para que los automovilistas pongan al día sus documentos. Según informaron el 30 de junio vence el plazo para la renovación de la patente de rodados. Con el objetivo de evitar las largas filas, el municipio habilitó tres puntos de atención.

El trámite es obligatorio para circular legalmente. Las autoridades instaron a los contribuyentes a acercarse con tiempo para evitar las multas por pago tardío.

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En todos los puntos se maneja el mismo esquema de horarios: de lunes a viernes de 07:00 a 16:00, y los sábados de 07:30 a 11:30.

Coarco S.A.C.I.: Esta boca de cobranza está ubicada sobre la calle Teniente Rolón Viera N.° 2760 casi Ecuador.

Ivesur: Localizado en la zona de Salvador Bogado entre José Pappalardo. Es uno de los puntos habituales para quienes deben realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) antes del pago.

Dirección de Tránsito (Bloque C) - Palacete Municipal: Ubicado en la sede central de la Municipalidad, sobre la avenida Mariscal López N.° 5556 entre Capitán Bueno.

Cabe aclarar que la oficina del Palacete Municipal está habilitada de manera exclusiva para aquellos contribuyentes que no requieran realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV).

¿Quiénes están exonerados de la Inspección Técnica (ITV)?

Uno de los puntos clave que genera dudas cada año es saber quiénes deben pasar obligatoriamente por los talleres de inspección de gases y seguridad mecánica y quiénes pueden saltarse ese paso.

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La Municipalidad de Asunción aclaró que la exoneración de la ITV se aplica de forma directa en dos situaciones específicas.

Vehículos nuevos o recientes: Todos los rodados cuyos modelos correspondan a los años 2024, 2025 y 2026 no tienen la obligación de realizar la inspección técnica.

Mudanza de municipio: Aquellos conductores que decidan trasladar su legajo y radicar la patente de su vehículo en Asunción, viniendo desde cualquier otra municipalidad del país, también quedan eximidos del control por este periodo.