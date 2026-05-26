Crítico y penoso estado de plaza Doctor Rodríguez de Francia

Lo que debería ser un punto de encuentro para la recreación y el esparcimiento familiar en la ciudad se ha convertido en un escenario de descuido y peligro. La plaza Doctor Rodríguez de Francia presenta actualmente un panorama desolador, con una infraestructura que evidencia falta de mantenimiento.

La situación más alarmante se observa en el área de juegos. El columpio central no solo luce desgastado, sino que presenta una estructura que pone en riesgo a los niños que acuden al sitio.

A esto se suma el balancín, cuyos materiales muestran claros signos de fatiga y falta de reparación. Lo que debería ser un entorno seguro para la infancia se ha transformado en un área de peligro constante.

El deterioro no se limita a los juegos. Los senderos peatonales muestran tramos de pavimento roto y levantado, representando un riesgo de tropiezos para los transeúntes.

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Por otro lado, los bancos de madera, característicos del lugar, se encuentran gravemente dañados por el paso del tiempo y la falta de pintura, perdiendo su función como puntos de descanso.

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La imagen se completa con la acumulación de desechos en diversos puntos del predio. Montículos de basura y restos de hojas no recolectados no solo afectan la estética del parque, sino que generan focos de insalubridad que preocupan a los vecinos de la zona.

Los ciudadanos que frecuentan habitualmente este espacio han alzado su voz, denunciando que la falta de intervención municipal ha permitido que la plaza caiga en un estado de desidia.

La comunidad reclama con urgencia un plan de reacondicionamiento integral que incluya la reparación del mobiliario, la reposición de los juegos, el bacheo de las caminerías y un servicio constante de limpieza.

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La plaza Doctor Rodríguez de Francia, pulmón y espacio de recreación para muchos, espera una respuesta inmediata para volver a ser el lugar digno que los vecinos merecen.