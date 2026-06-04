Insólito: amenazó con desmantelar empedrado porque la comuna de San Ignacio no le paga

Un hecho inusual se registró este jueves en el barrio Virgen de Caacupé, en la ciudad de San Ignacio, Misiones: Víctor Villalba, propietario de una empresa constructora llegó con maquinaria para levantar el empedrado de una calle que él mismo había construido hace unos años. Alegó que la administración comunal no le pagó por el trabajo realizado.

Relató que hace tres años construyó una cuadra de empedrado en el barrio Virgen de Caacupé, pero la obra fue ejecutada en un lugar equivocado debido a un error administrativo del municipio. Posteriormente, para enmendar la equivocación, realizó el trabajo en el sitio correcto, con la promesa de que la primera obra sería abonada.

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“Estoy atravesando una situación por la cual ya recurrí a todas las instancias correspondientes, como la Junta Municipal y el Ejecutivo, para buscar una solución, pero no obtuve respuesta”, expresó Villalba.

“Construí la cuadra de empedrado, y por errores garrafales administrativos del personal asignado desde la Municipalidad, la obra se hizo en el lugar incorrecto”, explicó.

Ante este inconveniente, en ese entonces la intendenta municipal Cristina Ayala (ANR-HC) habló con él y le pidió que ejecutara el trabajo en la ubicación que correspondía, según indicó.

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A cambio, se comprometió a pagarle también la obra realizada por error en otro barrio, pero ese compromiso no se cumplió, según denunció el contratista.

Debido a este incumplimiento, el constructor se presentó este jueves con maquinaria para levantar el empedrado, con el fin de intentar recuperar parte de la inversión realizada en el lugar.

“Yo cumplí con hacer la calle donde correspondía, pero nunca cumplieron conmigo al no pagar la otra obra ejecutada equivocadamente. Por eso vine a retirar todo, porque aquí hay mucha inversión de por medio”, manifestó.

Explicó que en el lugar se utilizaron unas 15 cargas de piedra, una base de arena y cordón cuneta. Subrayó que reclama el pago por un trabajo real y que el error no fue suyo, sino del personal de la Intendencia Municipal.

Llegan a un acuerdo

El secretario general de la Municipalidad, Darío Amarilla, señaló que se llegó a un entendimiento con Villalba y que la comuna abonará la deuda existente a la mayor brevedad posible.

“Llegamos a un acuerdo y le pagaremos por los trabajos realizados. Mediremos cuántos metros de empedrado se ejecutaron, qué tipo de obras complementarias se hicieron y revisaremos todos los detalles para proceder con el pago correspondiente. La Municipalidad gestionará las fuentes de financiamiento necesarias para saldar esta deuda”, indicó Amarilla.

Sin embargo, no supo precisar cuál fue el motivo por el que se produjo el error en la ubicación donde se construyó el empedrado.