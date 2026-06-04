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04 de junio de 2026 a la - 12:28

Medalla al mérito a “Bronco”, el agente canino del Comando Logístico de las FF.AA.

Perro con arnés de trabajo en un evento con personas visibles al fondo en un entorno interior, con pañuelo azul en el cuello.
El Agente Canino Bronco recibió la Medalla Municipal al Mérito del Servicio Canino en Asunción.

En un acto que resalta el valor y la entrega de los animales de servicio, la Junta Municipal de Asunción concedió la Medalla Municipal al Mérito del Servicio Canino al agente “Bronco”. El reconocimiento también fue otorgado a su sargento guía.

Por ABC Color

La Junta Municipal de Asunción dio la Medalla Municipal al Mérito del Servicio Canino a “Bronco”, un agente de la Dirección del Servicio Agropecuario, dependiente del Comando Logístico. El reconocimiento también fue otorgado a su guía, el sargento Gustavo Gómez.

Según el Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, “Bronco” se destaca por su disciplina, lealtad y profesionalismo para así formar con su guía “un binomio ejemplar al servicio de la institución y del país”.

Asimismo, la institución asegura que el homenaje se da como un reconocimiento a su labor, compromiso y “servicio en favor de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

Sgto Gustavo Gómez acaricia al perro Bronco, un canino de servicio, en un ambiente de reconocimiento y aprecio.
El Agente Canino Bronco recibe reconocimiento de la Junta Municipal de Asunción junto a su guía, el Sgto Gustavo Gómez.

“Este importante reconocimiento constituye un motivo de orgullo para el Comando Logístico, resaltando el valioso aporte que realizan los canes de trabajo mediante su entrega, capacidad operativa y permanente servicio dejando en alto el prestigio de la institución”, mencionan los uniformados.

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“Bronco” y su guía

Según la Junta Municipal de Asunción, “Bronco” es un pastor belga Malinois proveniente de Colombia, especializado en rastreo e intervención internacional.

Sgto Gustavo Gómez en uniforme militar acaricia al perro Bronco en ceremonia institucional con otros asistentes de fondo.
El Sgto Gustavo Gómez acarició al Agente Canino Bronco durante la ceremonia en Asunción.

Tras recibir su instrucción en la Escuela de Ingenieros de Colombia, pasó a formar parte de las Fuerzas Armadas del Paraguay en el 2015 junto a su guía, el sargento agropecuario Gustavo Gómez.

Durante su carrera, ambos integraron la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y participaron en diversas operaciones de seguridad.

Sgto Gustavo Gómez con uniforme militar y documento, junto a un hombre en traje gris y una mujer sonriente en sala de conferencias.
El Agente Canino Bronco y su guía Gustavo Gómez reciben reconocimiento en ceremonia en Asunción.

“La distinción forma parte de una política de reconocimiento a los perros de servicio que cumplen funciones esenciales en instituciones de seguridad y asistencia especializada”, concluye la Junta.

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