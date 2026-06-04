Medalla al mérito a “Bronco”, el agente canino del Comando Logístico de las FF.AA.

La Junta Municipal de Asunción dio la Medalla Municipal al Mérito del Servicio Canino a “Bronco”, un agente de la Dirección del Servicio Agropecuario, dependiente del Comando Logístico. El reconocimiento también fue otorgado a su guía, el sargento Gustavo Gómez.

Según el Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, “Bronco” se destaca por su disciplina, lealtad y profesionalismo para así formar con su guía “un binomio ejemplar al servicio de la institución y del país”.

Asimismo, la institución asegura que el homenaje se da como un reconocimiento a su labor, compromiso y “servicio en favor de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

“Este importante reconocimiento constituye un motivo de orgullo para el Comando Logístico, resaltando el valioso aporte que realizan los canes de trabajo mediante su entrega, capacidad operativa y permanente servicio dejando en alto el prestigio de la institución”, mencionan los uniformados.

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“Bronco” y su guía

Según la Junta Municipal de Asunción, “Bronco” es un pastor belga Malinois proveniente de Colombia, especializado en rastreo e intervención internacional.

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Tras recibir su instrucción en la Escuela de Ingenieros de Colombia, pasó a formar parte de las Fuerzas Armadas del Paraguay en el 2015 junto a su guía, el sargento agropecuario Gustavo Gómez.

Durante su carrera, ambos integraron la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y participaron en diversas operaciones de seguridad.

“La distinción forma parte de una política de reconocimiento a los perros de servicio que cumplen funciones esenciales en instituciones de seguridad y asistencia especializada”, concluye la Junta.

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