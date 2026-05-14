Fiestas Patrias: así fue el desfile militar - policial que finalmente se realizó

El 6 de mayo pasado, el coronel Nelson Ortiz había confirmado que la celebración de las fiestas patrias este año no iba a contar con el tradicional desfile militar. Este anuncio generó una enorme “polémica” y finalmente, tras una serie de críticas, el Gobierno de Santiago Peña reculó y hoy se hizo la muestra como parte de los festejos por los 215 años de Independencia Nacional.

La muestra de las fuerzas fue parte del cierre de la jornada conmemorativa y Peña encabezó el evento militar-policial que se celebró en la Costanera José Asunción Flores de Asunción.

Acompañando al mandatario estaban el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y varias autoridades del Poder Ejecutivo.

Asimismo, del desfile participaron aproximadamente 3.000 efectivos militares que representaron al Ejército Paraguayo, la Armada Paraguaya, la Fuerza Aérea Paraguaya y el Comando Logístico.

“La jornada patriótica reunió a autoridades nacionales, fuerzas militares y ciudadanía en una fecha marcada por la memoria, el reconocimiento histórico y la reafirmación de los valores que dieron origen a la República del Paraguay”, menciona la presidencia de la República en un informe sobre la jornada de Peña.

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