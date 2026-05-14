Política
14 de mayo de 2026 a la - 17:22

Fiestas Patrias: así fue el desfile militar - policial que finalmente se realizó

Cinco soldados en fila lucen uniformes de camuflaje, con rostro pintado y casco militar, durante un desfile al aire libre.
Uniformados participan en el desfile militar por la Independencia Nacional el 14 de mayo.

Hoy el presidente Santiago Peña encabezó los actos por la Independencia Nacional. Como parte de las actividades se realizó el desfile militar - policial, que fue una reculada del Gobierno cartista, ya que anteriormente se había anunciado su cancelación.

Por ABC Color

El 6 de mayo pasado, el coronel Nelson Ortiz había confirmado que la celebración de las fiestas patrias este año no iba a contar con el tradicional desfile militar. Este anuncio generó una enorme “polémica” y finalmente, tras una serie de críticas, el Gobierno de Santiago Peña reculó y hoy se hizo la muestra como parte de los festejos por los 215 años de Independencia Nacional.

Aviones en vuelo alineados, uno con el diseño 'Poder Judicial de Paraguay', sobre un cielo nublado.
Tres aviones realizan un vuelo de demostración durante el desfile militar y policial por la Independencia Nacional.

La muestra de las fuerzas fue parte del cierre de la jornada conmemorativa y Peña encabezó el evento militar-policial que se celebró en la Costanera José Asunción Flores de Asunción.

Mujeres policías en uniforme azul claro y gorras negras realizan saludo militar, alineadas y concentradas en un punto fuera de la imagen.
Un grupo de mujeres policías rinde honores en un desfile por la celebración de la Independencia Nacional.

Acompañando al mandatario estaban el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y varias autoridades del Poder Ejecutivo.

Grupo de militares en uniforme desfilan enérgicamente, con un estrado decorado en rojo, blanco y azul al fondo.
Cadetes ejecutan un paso de parada durante el desfile militar en la ceremonia oficial por la Independencia Nacional en Paraguay.

Asimismo, del desfile participaron aproximadamente 3.000 efectivos militares que representaron al Ejército Paraguayo, la Armada Paraguaya, la Fuerza Aérea Paraguaya y el Comando Logístico.

Seis mujeres uniformadas en azul sostienen rifles, en un acto militar con hombres saludando al fondo.
Desfile.

“La jornada patriótica reunió a autoridades nacionales, fuerzas militares y ciudadanía en una fecha marcada por la memoria, el reconocimiento histórico y la reafirmación de los valores que dieron origen a la República del Paraguay”, menciona la presidencia de la República en un informe sobre la jornada de Peña.

Soldado con uniforme camuflado y boina verde, lleva una serpiente en el cuello durante el desfile militar.
Un soldado con una serpiente alrededor del cuello participa en el desfile militar por la Independencia Nacional.

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