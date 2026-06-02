Patriotismo selectivo: Senado insta a escuelas y entes públicos a usar la albirroja

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez, aprobó hoy una resolución no vinculante que insta a escuelas y entes públicos a usar la albirroja en el marco del Mundial de la FIFA. La iniciativa fue presentada por el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC).

En el texto se insta “a las instituciones públicas, educativas y organismos del Estado a promover el uso de la albirroja durante los encuentros de la selección paraguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2.026 como expresión de unidad, identidad nacional y apoyo al deporte paraguayo”.

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Así también, en la resolución, “se insta a usar prendas con los colores patrios, durante los encuentros disputados por Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2.026″.

Según el proyectista, también se busca “promover esta iniciativa como una expresión de unidad nacional, identidad cultural, integración social y acompañamiento a la selección paraguaya de fútbol, fortaleciendo el espíritu patriótico y el orgullo nacional”.

Finalmente la resolución exhorta “a las instituciones públicas y educativas a impulsar actividades simbólicas, culturales, deportivas y recreativas que fomenten el entusiasmo, la participación y el acompañamiento ciudadano a la albirroja durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

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El texto fue aprobado y remitido a quien corresponda.

La supuesta intención del proyecto de “fortalecer el espíritu patriótico y el orgullo nacional” parece selectiva en el cartismo ya que el gobierno de Santiago Peña fue duramente cuestionado cuando suspendió el Desfile Militar del 14 de mayo y las críticas ciudadanas forzaron al vicepresidente Pedro Alliana a anunciar la reculada.

Este mismo gobierno de turno se vio forzado a instalar colores patrios a las apuradas en el Palacio de López, la Vicepresidencia y Mburuvicha Róga cuando las críticas aumentaron.

Respecto a la intención del proyecto, promover el uso de la albirroja viene con un costo “oficial” de G. 560.000 para el corte masculino; G. 520.000 para el corte femenino y G. 460.000 para niños.

Embajadores a los jugadores

En otro punto, el pleno también declaró a los integrantes de la Selección Paraguaya de Fútbol como “Embajadores del Deporte Nacional, en reconocimiento a su destacada representación de la República del Paraguay en competencias internacionales”.

Otro artículo reconoce “su contribución al fortalecimiento de la identidad nacional, la promoción de valores positivos y la proyección de una imagen favorable del Paraguay ante la comunidad internacional”.

Esta resolución también destaca “el ejemplo de disciplina, esfuerzo, compromiso y perseverancia que brindan a la juventud paraguaya, constituyéndose en referentes para las futuras generaciones”.

Finalmente se comunica la presente declaración a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), al plantel de la Selección Paraguaya de Fútbol y a las instituciones deportivas correspondientes.

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EE.UU. vs. Paraguay | 12 de junio | 22:00 | Sofi Stadium | Inglewood

Turquía vs. Paraguay | 20 de junio | 01:00 | Levis Stadium | Santa Clara

Paraguay vs. Australia | 25 de junio | 23:00 | Levis Stadium | Santa Clara