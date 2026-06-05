Las mejores ofertas del Mercado 4 para preparar el asado y alentar a la Albirroja

Esta noche, la Selección Paraguaya se enfrenta a su par de Honduras en un duelo amistoso que marca el punto final de la preparación local antes de que el equipo nacional emprenda viaje hacia los Estados Unidos, sede del Mundial 2026.

Para los miles de hinchas que vivirán el encuentro desde la comodidad de sus hogares, el Mercado 4 se convierte en el aliado estratégico.

Como es tradición en cada jornada de fútbol, los comerciantes reportan una alta demanda en los cortes parrilleros, siendo la costilla y el vacío los protagonistas indiscutibles de las brasas.

A este dúo dinámico se le suma una tendencia creciente: el chorizo misionero, que se ha consolidado como un infaltable en el menú de los fanáticos.

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Guía de precios: ¿qué llevar a la parrilla?

Para que no falte nada a la hora del pitazo inicial, los locatarios han ajustado sus ofertas.

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A continuación, el detalle de los cortes más buscados para esta noche:

Tapa cuadril: G. 75.000 por kilo

Vacío premium: G. 55.000 por kilo

Corazón de vacío: G. 52.000 por kilo

Costilla premium: G. 48.000 por kilo

Vacío popular: G. 43.000 por kilo (sujeto a disponibilidad) .

Costilla fina: desde G. 35.000 por kilo

Falda parrillera: desde G. 32.000 por kilo

Para quienes prefieren variar el menú con carne de cerdo, las opciones son igual de tentadoras y accesibles.

Los cortes para la parrilla comienzan a partir de los 29.000 guaraníes el kilo, mientras que la costillita de cerdo, considerada el corte más sofisticado para el asado, se encuentra a 35.000 guaraníes por kilo.