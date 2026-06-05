Presidente del IPS defiende inversión en costosos equipos de cirugía

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, recorrió hoy las instalaciones del Hospital Ingavi de la previsional y defendió la inversión en equipos de alta tecnología para cirugías.

Acompañado por periodistas, el doctor Fretes visitó un quirófano del Ingavi donde médicos exhibieron un “navegador” utilizado para cirugías cerebrales. Estimaron que el equipo tuvo un costo de 8.000 millones de guaraníes.

El doctor Fretes argumentó que gastos de esa envergadura se justifican porque “cuando uno no tiene este tipo de equipamiento, uno pierde precisión inframilimétrica” y afirmó que equipos de precisión como el navegador “bajan mucho el daño colateral de una cirugía al cerebro”.

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“Estamos en un quirófano de alta gama, donde la tecnología es la estrella”, añadió. “Esa tecnología costosa permite cirugías de precisión”, subrayó y agregó que el paciente “va a tener una cirugía curativa con mayor incidencia, va a poder volver a sus labores” y va a poder mantener su calidad de vida.

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“Un paciente va a ser operado hoy y no va a meter mano en el bolsillo”, agregó y estimó que un paciente sometido a una cirugía cerebral en otro centro de salud gastaría un total aproximado de 50.000 dólares.

Farmacia pediátrica deja de atender las 24 horas

Durante el recorrido, el doctor Fretes fue consultado sobre una denuncia hecha por asegurados que indican que hoy la farmacia pediátrica del hospital Ingavi dejó de atender las 24 horas del día y atenderá en un horario limitado, de 6:00 a 21:00.

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Sobre ese punto, el doctor Fretes se limitó a decir que se debe a una “reorganización” y no a una falta de medicamentos.

“Estamos haciendo una reingeniería organizativa, cambiando todo”, añadió, aunque no entró en más detalles.