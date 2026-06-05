IPS Ingavi: asegurados y funcionarios cuestionan cierre parcial de farmacia pediátrica

Asegurados y funcionarios rechazan la decisión de las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) de restringir el horario de atención de la farmacia de Urgencias Pediátricas del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi.

Desde este jueves 5 de junio, el servicio dejó de operar las 24 horas y pasó a atender únicamente de 06:00 a 21:00. La medida pone fin a 28 años de funcionamiento ininterrumpido en una de las áreas consideradas sensibles dentro del sistema de atención pediátrica.

La reducción horaria fue atribuida por las autoridades a la falta de recursos humanos, argumento que no convence a trabajadores ni a usuarios afectados por la disposición.

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Sindicato advierte sobre sobrecarga y perjuicios para pacientes

Porfiria Báez, del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips), cuestionó la decisión y alertó sobre las consecuencias para los asegurados y el personal de salud.

Según explicó, los medicamentos que antes se retiraban directamente en la farmacia pediátrica deberán ser gestionados ahora en la farmacia de Urgencias de adultos, que ya atiende a pacientes de clínica médica, cirugía, traumatología, urología e internados.

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“Se nos encima el trabajo. Tenemos poco personal y ahora debemos absorber también toda la demanda de Pediatría”, afirmó.

La dirigente sindical sostuvo que el cierre expone un problema estructural de recursos humanos que, según dijo, pudo haberse mitigado mediante reasignaciones temporales o nuevas contrataciones.

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Medicamentos de urgencia y promesas incumplidas

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la provisión inmediata de medicamentos críticos para pacientes pediátricos.

Báez indicó que durante reuniones previas las autoridades habían prometido habilitar un carro de emergencia con insumos y medicamentos para responder a situaciones urgentes dentro del servicio.

Sin embargo, aseguró que durante la tarde del jueves recibieron a familiares que acudieron a retirar adrenalina para menores que requerían atención inmediata.

“Vinieron pidiendo auxilio para que se les atienda rápido porque su hijo estaba mal”, relató.

La sindicalista señaló que desconoce si los insumos prometidos ya fueron distribuidos en el área pediátrica, pero sostuvo que la situación genera preocupación debido a que algunos medicamentos deben ser administrados sin demora para evitar complicaciones.

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Asegurados denuncian largas caminatas en plena urgencia

Las críticas también llegaron desde los propios usuarios del servicio.

Una asegurada manifestó su indignación por la necesidad de trasladarse desde el sector de Urgencias Pediátricas hasta la farmacia de adultos para retirar medicamentos recetados a su hijo.

“Mi hijo está agonizando del dolor y tengo que caminar varios minutos para retirar un medicamento. Es una barbaridad”, expresó.

La mujer cuestionó que pacientes pediátricos deban realizar desplazamientos adicionales en medio de cuadros urgentes, pese a los aportes que realizan mensualmente al sistema previsional.

“Por algo es una urgencia. No venimos porque estamos bien, venimos porque nuestros hijos necesitan atención inmediata”, reclamó.