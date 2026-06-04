Máquinas de votación ya están en Caacupé y serán distribuidas en los 20 distritos de Cordillera

Las máquinas permanecerán bajo estricta custodia policial en las instalaciones de la Justicia Electoral hasta el momento de su traslado a cada ciudad. El operativo forma parte de la organización logística diseñada para garantizar el normal desarrollo de la jornada comicial y la seguridad de los equipos tecnológicos que serán utilizados por los electores.

La jefa del Registro Electoral de Caacupé, Juana Sugasti, señaló que junto con todo el equipo de funcionarios se encuentran trabajando intensamente en los preparativos finales para los comicios. Indicó que la planificación se desarrolla de manera coordinada para asegurar que cada local electoral cuente con los recursos necesarios y que el proceso se lleve adelante sin inconvenientes.

Asimismo, destacó que en estas elecciones se registra un importante aumento en la cantidad de empadronados en comparación con procesos anteriores.

Según explicó, gran parte de este crecimiento corresponde a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y que participarán por primera vez de una elección interna, lo que representa una mayor incorporación de nuevos votantes al padrón electoral.

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Más de 50.000 electores en Caacupé

En la capital departamental están habilitados para votar aproximadamente 50.000 ciudadanos. Para ello fueron establecidos tres locales electorales principales: el Colegio Nacional Dr. Raúl Peña de Caacupé, donde funcionarán 47 mesas receptoras de votos; la Escuela Teniente Fariña, con 46 mesas habilitadas; y el Colegio Nacional Dr. Raúl Peña de la compañía Cabañas, que contará con 10 mesas.

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De acuerdo con los datos proporcionados por la Justicia Electoral, en total se utilizarán 118 máquinas de votación en Caacupé para cubrir todas las mesas previstas durante la jornada electoral.

Las autoridades electorales instan a los ciudadanos a verificar previamente sus locales de votación y recuerdan que en la oficina del Registro Electoral de Caacupé se encuentra disponible una máquina de prueba para que los electores puedan familiarizarse con el sistema de votación electrónica y despejar cualquier duda antes del día de las elecciones.

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