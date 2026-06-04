La Albirroja viaja al Mundial: horario de salida y detalles de vuelos para los hinchas

La selección paraguaya emprenderá este sábado su viaje rumbo a Estados Unidos para disputar la primera fase del Mundial, en medio de una gran expectativa de los hinchas que buscan brindar su apoyo antes de la partida.

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, confirmó que el vuelo está programado para despegar a las 22:00 en un avión Boeing 737 que realizará un trayecto directo hasta San José, California.

El plantel partirá desde el Parque Olímpico de Ñu Guasu a las 20:30 con destino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Lea más: Asado más barato para la Albirroja: anuncian ofertas por el Mundial

Esperan una multitud para despedir a la Albirroja

Según trascendió, algunos patrocinadores de la selección están impulsando una caravana para acompañar al plantel durante el recorrido hacia el aeropuerto.

No obstante, hasta el momento la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no organiza oficialmente ninguna caravana oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Creemos que va a haber un movimiento mayor a lo habitual, pero está todo coordinado para darle una buena despedida a nuestra selección”, indicó.

La concentración de hinchas se produciría principalmente en inmediaciones de las oficinas de la APF y a lo largo del trayecto hasta el aeropuerto.

Lea más: Garra guaraní: ¡La lista de convocados de Paraguay para el Mundial 2026!

Aumenta la demanda de vuelos para acompañar a Paraguay

El titular de la Dinac también informó que ya existen tres vuelos chárter confirmados desde Asunción para esta primera etapa del Mundial.

Sin embargo, destacó que también se observa un importante crecimiento en la ocupación de vuelos comerciales con escalas internacionales.

Muchos aficionados están optando por conexiones a través de ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Panamá para llegar a Estados Unidos y acompañar a la selección paraguaya.

Lea más: Tiene 11 minutos en la selección y fue convocado para el Mundial

“Sin duda alguna va a aumentar el tráfico aéreo este mes y esperemos que el siguiente si seguimos calificando”, expresó el presidente de la Dinac.

El flujo de viajeros podría incrementarse aún más si la Albirroja avanza a las siguientes fases del Mundial, por lo que no se descarta una mayor demanda de vuelos internacionales para las siguientes fechas.