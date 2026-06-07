Política procesada por supuesto tráfico de armas pidió 10 horas de permiso para ir a votar

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía rechazó en su Auto Interlocutorio (AI) N° 117 el pedido de permiso para ir a votar en las elecciones municipales, planteado por la abogada María Delia Arrúa Sanabria, quien ejerce la defensa de Graciela Elizabeth Ledesma Samaniego, procesada en la operación Andina por supuesto tráfico de armas. La política liberal cumple arresto domiciliario.

Ledesma Samaniego era candidata a la concejalía municipal de la ciudad de Villa Elisa y fue detenida en octubre de 2025. Esto, en el marco de la investigación por presunto tráfico de armas denominada operación Andina.

Lea más: Cárcel para política liberal capturada en la operación Andina 2 de la Policía

La abogada defensora de Ledesma Samaniego, María Arrúa, había planteado un pedido de autorización judicial para que su clienta pueda ejercer su derecho al sufragio, este domingo 7 de junio, en el marco de las elecciones internas municipales.

La profesional del derecho refirió en su escrito de pedido: “se autorice a Graciela Elizabeth Ledezma Samaniego. A ausentarse de su domicilio el domingo 7 de junio de 2026 desde las 07:00 hasta las 17:00 hs únicamente para ejercer el sufragio y regresar inmediatamente a su domicilio”.

Tiempo para votar en elecciones municipales, “excesivo”

Al momento de contestar el pedido de la defensa de Graciela Ledesma, el fiscal Juan Sandoval, manifestó que el sufragio “no resulta absoluto y su ejercicio debe armonizarse con las restricciones legítimamente impuestas por autoridad judicial en el marco de un proceso penal”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A ello se suma que, Graciela Ledesma “se encuentra siendo investigada por la presunta comisión del hecho punible previsto y penado en el artículo 98 de la Ley N.° 4036/2010, referente al Tráfico Internacional de Armas de Fuego, hecho de extrema gravedad por su naturaleza transnacional”.

Lea más: Caen cuatro personas vinculadas a la venta ilegal de armas a grupos criminales

Y por sobre todo, “se suma que el horario solicitado por la defensa, comprendido entre las 07:00 y las 17:00 horas, resulta manifiestamente excesivo y desproporcionado respecto de la finalidad invocada, pues implica autorizar a la procesada a permanecer fuera del domicilio por un lapso de diez horas, excediendo ampliamente el tiempo razonablemente necesario para cualquier eventual traslado y gestión vinculada al acto electoral”.

En tanto que, para la jueza Rosarito Montanía “la participación en elecciones internas partidarias se enmarca dentro del ejercicio voluntario de derechos de naturaleza político -partidaria, los cuales, bajo el criterio de esta Magistratura, no prevalecen sobre los fines de la medida cautelar impuesta, que motivaron la vigencia del arresto domiciliario”, por lo que rechazó el pedido de la procesada.

Operación Andina

La candidata a concejal Graciela Ledesma cayó en la continuación de la operación Andina, que se ejecutó el 25 de setiembre de 2024, contra una red que importaba armas de fuego, principalmente fusiles y pistolas, y que luego de maniobras ilegales enviaba las piezas al mercado negro de Brasil.

Por ejemplo, Richar Ramón Rodríguez Ojeda sería el reclutador de los prestanombres que eran utilizados para abrir armerías que solo existían en papeles, pero que eran usadas para simular las compras de armas que en realidad terminaban en Brasil.

Lea más: Operación Andina: uno de los prófugos tiene orden de captura internacional

José Sixto Benítez Fernández y la que ahora ya es su expareja, Graciela Elizabeth Ledesma Samaniego, también supuestamente eran los reclutadores y a la vez financistas de casas comerciales fantasma que se creaban para el desvío de las armas al mercado brasileño.

Willian Alberto Rodas Cáceres sería uno de los secretarios de la pareja, cuya identidad se usó para abrir supuestas armerías.