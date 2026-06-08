Internas municipales: en San Pedro deja un mapa político de división entre el ministro y el gobernador

La disputa interna estuvo marcada por una fuerte puja de liderazgo dentro del movimiento oficialista. Por un lado, el ministro Carlos Giménez, respaldado por los diputados Jorge Barressi y Carmen Giménez; y por el otro, el gobernador Freddy D’Ecclesiis, acompañado por el diputado Leonardo Saiz.

El equipo del ministro consiguió las victorias más simbólicas al imponerse en dos de los principales centros urbanos del departamento: Santaní y San Pedro de Ycuamandyyú.

Santaní, la batalla más observada

En San Estanislao, considerada la principal disputa electoral del departamento, Carlos Verón, respaldado por el ministro Carlos Giménez y el actual intendente Agustín Ovando, derrotó ajustadamente a Cristian D’Ecclesiis, hermano del gobernador.

El resultado fue interpretado como uno de los golpes políticos más importantes de la jornada.

San Pedro de Ycuamandyyú: victoria del ministro

En la capital departamental, José Agustín Mendoza obtuvo una contundente victoria sobre Liz Rodi, candidata respaldada por el gobernador, consolidando el avance político del sector de Carlos Giménez.

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Mendoza será el candidato colorado en las generales y enfrentará al liberal Blas “Tito” Panza, candidato de consenso de la oposición.

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Intendentes que buscarán continuar

En varios distritos, los actuales jefes comunales o dirigentes oficialistas lograron superar las internas y buscarán mantenerse en el poder.

Puerto Antequera: Julio Alfonzo (ANR), actual intendente enfrentará al exintendente Abel Brítez (PLRA).

Santa Rosa del Aguaray: Silvia Trubger buscará la reelección frente a Francisco Lezcano PLRA y Rossana Oviedo Independiente.

General Resquín: Dolly Vera buscará Rekutú competirá contra Ino Meza.

San Vicente Pancholo: El actual intendente Toñi Apezteguía enfrentará a Ever López.

Villa del Rosario: Julián “Papu” Barressi, actual intendente disputará las generales con Roberto Flores PLRA y Ricardo Núñez.

San José del Rosario: El actual intendente Miguel Gray medirá fuerzas con Aníbal Villamayor Franco.

Distritos donde ganó el equipo del gobernador

El gobernador Freddy D’Ecclesiis logró retener importantes espacios políticos en varios municipios del departamento.

Entre ellos se destacan:

Nueva Germania: Nélida Saiz.

Santa Rosa del Aguaray: Silvia Trubger.

Lima: Julio Franco.

General Resquín: Dolly Vera.

San Vicente Pancholo: Toñi Apezteguía.

Liberación: Fredy Silva.

Itacurubí del Rosario: Ana Rodas.

San José del Rosario: Miguel Gray.

San Pablo: Lourdes Alcaraz.

Distritos donde se impuso el equipo del ministro

El ministro Carlos Giménez también consolidó posiciones en varios municipios estratégicos.

Entre los principales ganadores se encuentran:

San Pedro de Ycuamandyyú: José Agustín Mendoza.

Santaní: Carlos Verón.

Tacuatí: Sindulfo Franco.

Choré: Emilse Giménez.

Villa del Rosario: Julián Barressi.

Guayaibí: Osvaldo García.

Yrybucuá: Sergio Morán Cáceres.

General Aquino: Manolo Céspedes.

25 de Diciembre: Pedro Santa Cruz.

Tres intendentes quedaron fuera de carrera

La jornada también dejó importantes derrotas para intendentes que buscaban continuar en el cargo y no lograron superar las internas partidarias.

Los casos más destacados fueron:

Raúl Soria , intendente de Itacurubí del Rosario, quien terminó cuarto en la interna.

Betito Greco , intendente de General Aquino, que fue derrotado por Manolo Céspedes.

Kuko González, intendente de Unión, quien tampoco logró imponerse en las internas coloradas.

Camino a las elecciones generales

Concluidas las internas, el mapa político sampedrano queda dividido entre los sectores del ministro Carlos Giménez y del gobernador Freddy D’Ecclesiis, dejando abierta una nueva disputa y la posibilidad de unidad rumbo a las elecciones municipales generales.

Los resultados reflejan una competencia equilibrada entre ambos liderazgos, aunque el equipo del ministro obtuvo ventajas en los principales centros urbanos y electorales del departamento, fortaleciendo su posicionamiento político de cara a los próximos comicios.