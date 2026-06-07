San Pedro de Ycuamandyyú: se impone por amplia diferencia el candidato del ministro Giménez

La elección fue observada como una de las principales mediciones de fuerza dentro del oficialismo colorado en el segundo departamento y terminó consolidando al equipo político del titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, en uno de los distritos más importantes del departamento.

La victoria de José Agustín Mendoza para la Intendencia de San Pedro de Ycuamandyyú representa uno de los triunfos más significativos del equipo de Carlos Giménez ante el sector encabezado por el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

El candidato ganador enfrentará en las elecciones municipales generales a Tito Panza, candidato de consenso de varios sectores políticos.

El resultado es interpretado como un importante respaldo al liderazgo político del ministro de Agricultura dentro del departamento de San Pedro.

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Además de la victoria en San Pedro de Ycuamandyyú, el equipo político integrado por Carlos Giménez, junto con los diputados Jorge Barressi y Carmen Giménez, logró posicionarse favorablemente en varios municipios considerados estratégicos.

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La disputa interna fue seguida con interés por la ciudadanía, debido al fuerte enfrentamiento político que vienen protagonizando Giménez y D’Ecclesiis por el liderazgo departamental.

Resultados en otros municipios

En Puerto Antequera, el actual intendente Julio Alfonzo, identificado con el equipo del gobernador, ratificó su candidatura mediante consenso. Por el sector liberal Abel Brítez confirmó su postulación a través de las urnas.

En Nueva Germania, resultó vencedora Nelia Saiz, quien es hija de la actual intendenta Alicia González y del diputado Leonardo Saiz, representante del equipo político del gobernador.

En Tacuatí, el actual intendente Sindulfo Franco, respaldado por el sector del ministro, logró imponerse en las internas.

Gobernador mantiene posiciones importantes

A pesar de los reveses en ciudades clave, el equipo del gobernador D’Ecclesiis obtuvo victorias relevantes.

En Santa Rosa del Aguaray, la actual intendenta Silvia Trubger consiguió imponerse e irá por la reelección en octubre próximo.

En Lima, resultó vencedora la candidatura de Julio Franco, también identificado con el sector del gobernador.

Mientras tanto, en San Pablo, ganó Lourdes Peralta, quien enfrentará en las elecciones generales al actual intendente liberal Jorge Codas, que igualmente logró imponerse en su partido.

En Gral. Resquín y San Vicente Pancholo

En General Resquín, la actual intendenta Dolly Vera ganó en las internas de su partido.

Asimismo, en San Vicente Pancholo, el actual jefe comunal Toñi Apezteguía consiguió ratificar su liderazgo dentro del oficialismo.

Ambos forman parte del equipo político encabezado por el gobernador Freddy D’Ecclesiis.

Jornada electoral sin incidentes

Según el informe de la Policía Nacional, los comicios se desarrollaron con absoluta normalidad en los distritos de la zona norte del departamento.