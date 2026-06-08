Temporal deja árboles caídos y una vivienda destechada en Santa María

El temporal que azotó anoche la zona de Santa María, Misiones, dejó a su paso una vivienda destechada y varios otros daños.

La vivienda de Paulina Contreras, del barrio Lourdes de esta ciudad, fue la más afectada: el techo de su cocina-comedor y de dos habitaciones fue levantado por las fuertes ráfagas de viento.

Ella relató que estaba en su cocina preparando la cena para su nieto de 5 años, cuando de repente se cortó la energía eléctrica. Segundos después escuchó un estruendo y vio cómo se levantaba el techo de su casa.

Lea más: Caminos vecinales: la deuda pendiente que ahoga la economía y la vida en comunidades rurales de Misiones

“El perjuicio que nos ocasionó es muy grande: destechó totalmente mi casa y, además, causó daños en algunos muebles. En cuestión de segundos se perdió lo que construí con 22 años de sacrificio, algo que nos costó mucho esfuerzo levantar”, indicó la afectada.

Se trata de una construcción nueva, terminada hace apenas un año. “Lo que quedó totalmente afectado son tres dormitorios y una cocina-comedor. La tormenta llegó alrededor de las 20:00 de ayer”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabe señalar que hasta el momento solo se acercó el personal policial para tomar sus datos y dejar constancia de lo ocurrido; después, ninguna otra autoridad se ha puesto en contacto con la familia.

Además, en la ciudad se registró la caída de grandes árboles que obstaculizaron el tránsito. También en la plaza Mariscal Estigarribia cayó un frondoso ejemplar, lo que demuestra la intensidad de los vientos que azotaron la zona.

El polideportivo municipal también resultó afectado: un sector de su techo salió despedido, quedando las chapas a varios metros de distancia.

Desde la Municipalidad, el intendente Ramón Sanabria (ANR-HC) informó que están recabando todos los datos de los daños registrados, ya que no solo hubo ráfagas de viento, sino también granizada.

Están evaluando, además, si está afectó los cultivos de las compañías. Agregó que, una vez que se cuente con toda la información, se solicitará la ayuda correspondiente a la Secretaría de Emergencia Nacional.