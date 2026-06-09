“ACˋ Bonga” cumplió el sueño que lo trajo a Paraguay hace una década

Alfredo Bonga, más conocido como ACˋ Bonga, es un joven oriundo de Angola, uno de los países más extensos de la costa occidental del sur de África

Hace una década decidió dejar atrás su tierra natal, su familia y amigos para emprender un largo viaje hacia Paraguay, impulsado por un sueño que entonces parecía lejano: convertirse en médico.

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Llegó al país en 2016 con la firme convicción de estudiar Medicina. En ese camino enfrentó numerosas dificultades y se presentó en dos ocasiones para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Aunque no logró su objetivo en esas oportunidades, no renunció a lo que anhelaba.

Lejos de rendirse, se estableció en la ciudad de Capiatá, departamento Central, donde comenzó a construir su futuro con el trabajo.

Con esfuerzo y constancia, puso en marcha un emprendimiento gastronómico dedicado a la venta de hamburguesas, lomitos, empanadas, pizzas, helados y una gran variedad de comidas rápidas.

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Hoy cuenta con un local en la ciudad de San Lorenzo y un vehículo totalmente equipado con el que recorre distintas regiones del país llevando sus productos.

La vida volvió a ponerlo a prueba el 10 de junio de 2025, cuando fue embestido por un ómnibus mientras circulaba en motocicleta. A consecuencia del percance sufrió una fractura de fémur que requirió intervención quirúrgica.

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Aunque logró recuperarse, quedaron secuelas permanentes que hoy lo obligan a usar un bastón para desplazarse. Sin embargo, ni siquiera esta dura experiencia logró apagar sus ganas de seguir adelante para alcanzar su sueño.

Cuando este año se anunció la apertura de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), Alfredo vio una nueva oportunidad para alcanzar aquello que había perseguido durante tantos años.

Con renovada esperanza se preparó intensamente y volvió a presentarse a los exámenes de admisión.

La espera terminó la mañana de este martes, cuando las autoridades de la facultad dieron a conocer los resultados en la explanada de la institución. Entre los nombres de los 40 ingresantes apareció el suyo.

Alfredo Bonga logró entrar en Medicina ocupando el puesto número 34, con lo que avanzó en la realización del sueño que lo trajo a Paraguay hace diez años.

Fue el premio a una historia marcada por la perseverancia, el sacrificio y la capacidad de levantarse una y otra vez ante la adversidad.

Aunque en ese momento no pudo abrazar a sus familiares ni a sus compatriotas, la emoción fue inmensa. Pronto llegaron las felicitaciones y muestras de cariño de amigos y conocidos, que se acercaron para compartir su alegría.

Un logro que significa mucho más que un cupo universitario; es la conquista de un sueño construido con esfuerzo, resiliencia y esperanza.

Su historia se convierte en un ejemplo para muchos jóvenes: dejar atrás todo lo conocido en Angola para viajar a un país con cultura e idioma distintos, movido solo por el deseo de un futuro mejor.

Tras años de sacrificio, dedicación y obstáculos superados, hoy da un paso trascendental para realizar la carrera de Medicina, cumpliendo así la meta que lo motivó a cruzar fronteras hace una década.