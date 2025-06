Angoleño influencer denuncia que le chocó un colectivo

A través de su cuenta de TikTok, el angoleño influencer Alfredo Bonga (30) denunció en la tarde de ayer que fue chocado por un bus del transporte público en Asunción, cuando circulaba en su motocicleta.

“Hoy acá en Asunción yo andaba con mi moto y un colectivo de la Línea 12 me tiró atrás. No sé si el colectivo no tenía frenos, pero me chocaron y estoy tirado en la calle“, dijo.

“Gracias a Dios tenía mi casco y no me pasó nada en la cabeza, pero mi pie lastimosamente me chocaron. Espero que la empresa sea haga responsable, vivo solo acá en Paraguay, no tengo parientes”, prosiguió en el vídeo que compartió.

Pide ayuda para cirugía

En otra publicación en sus redes sociales, pide ayuda para someterse a una cirugía urgente porque -dice- sufrió una fractura de fémur.

Angoleño fue asistido, afirman

Desde la empresa “Magno”, Línea 12, indicaron a ABC Color que el joven fue asistido tras el accidente y que el caso ya está en manos del Departamento de Siniestros de la firma.

El influencer angoleño se encuentra residiendo en nuestro país desde el 2016, cuando llegó con fines académicos. Sin embargo, ello no prosperó, por lo que decidió abrir su local de venta de comidas rápidas.