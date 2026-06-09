Se inició el juicio a exlegislador argentino Edgardo Kueider acusado por contrabando de dinero

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, dieron por iniciado el juicio oral y público en el marco de la causa caratulada como “Edgardo Darío Kueider y otros s/ contrabando”.

En la jornada, la Fiscalía representada por el agente Ysrael Villalba y tampoco los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett, quienes ejercen la defensa de los acusados por contrabando, el exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su exsecretaria y pareja, Iara Magdalena Guinsel Acosta, presentaron incidente alguno.

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Posteriormente, el representante del Ministerio Público presentó sus alegatos iniciales, ratificando la acusación presentada en junio de 2025.

Defensa de Edgardo Kueider dice que Fiscalía no podrá probar acusación

Por su parte y tras culminar la jornada de juicio de hoy, los abogados Bogado y Arévalos señalaron ante la prensa que será la Fiscalía la que tendrá que demostrar con pruebas cada hecho señalado en su acusación.

Añadieron que, la teoría fiscal no podrá ser sustentada a lo largo del debate.

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Los miembros del tribunal de Sentencia fijaron para el próximo martes 16 de junio la continuidad del contradictorio, a partir de las 10:30, ya con la etapa de reproducción de pruebas.

Acusación contra exsenador argentino por contrabando

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

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El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Por ese motivo el agente del Ministerio Público acusó a Kueider y Guinsel bajo la figura de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.