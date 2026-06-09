Peña pasa el nuevo feriado de la Constitución al lunes 22 de junio

El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó el traslado oficial del nuevo feriado nacional por el “Día de la Jura de la Constitución Nacional” para el próximo lunes 22 de junio. La histórica fecha, que se conmemora originalmente el sábado 20 de junio, fue movida a través del Decreto N.º 6.215 con el objetivo explícito de evitar que la celebración pasara desapercibida.

Es la primera vez en la historia del país que se recordará la jura de la Carta Magna de 1992 bajo la figura de feriado nacional.

Lea más: ¿Se traslada el feriado del 20 de junio? Esto dijo el presidente Santiago Peña

Los argumentos en el documento oficial para el traslado señalan que, al caer originalmente un día sábado, existía un riesgo real de que la fecha fuera tomada como un fin de semana ordinario. El Ejecutivo sostiene que el traslado busca que las familias tomen conciencia real sobre las libertades civiles actuales.

“He decidido trasladar este feriado del sábado 20 al lunes 22 para darle un mayor realce y que no pase desapercibida tan trascendente ocasión. Queremos que todos los paraguayos podamos celebrar nuestra vigorosa democracia republicana, que hoy es ejemplar en la región”, justificó.

Servicios esenciales deben ser garantizados, segun decreto

El Decreto 6.215 establece excepciones estrictas y cordones de contingencia en áreas escenciales. Los servicios médicos de urgencia de los hospitales y las salas de diálisis quedan completamente exceptuados del feriado por considerarse servicios públicos imprescindibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Feriados Paraguay 2026: nuevos días que se celebran este año y los que podrían ser decretados

Las consultas agendadas y las cirugías programadas que queden suspendidas debido al traslado del feriado deberán ser reubicadas de forma obligatoria en un plazo máximo que no supere los siete días.

Tampoco pararán sus actividades los funcionarios y empleados públicos afectados a servicios esenciales de la comunidad, las oficinas vinculadas al comercio exterior y las dependencias dedicadas a la percepción de tributos del Estado.