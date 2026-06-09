Sitrande inicia movilización contra decreto que beneficiaría a Atome

Bajo el lema "La ANDE se defiende, no a los vendepatrias", el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) comienza hoy su lucha en que asegura defender a la empresa estatal.

Esta movilización está relacionada con el acuerdo que busca beneficiar a la industria de “fertilizantes verdes”, Atome, que busca instalarse en el país. La misma tendría un consumo importante, pero con una tarifa muy diferenciada, lo cual, a la larga, perjudicaría a los usuarios comunes.

“Desde enero estamos con esta situación. Hoy estamos en vigilia en defensa del patrimonio, de la empresa, de nuestros puestos de trabajo y de las futuras facturas que vamos a tener que pagar”, comentó Adolfo Villalba, secretario de Sitrande.

Explicó que este decreto se hizo solamente para esta empresa. “Imagínense que toda la estructura del Estado realice un decreto presidencial dirigido a una sola empresa y un formato de contrato que se le va a imponer a la ANDE. Un contrato de privilegio solo para esta empresa”.

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El contrato señala un subsidio de 200 millones de dólares en 15 años y otro es garantizarle el precio, que no le van a subir los 30 dólares por megavatios en ninguna situación. “Ese agujero que se va a crear vamos a tener que hacernos cargo los usuarios”, explicó.

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Villalba remarcó que la regla debe ser para todos por igual: “Si nosotros hoy le damos privilegios a una empresa extranjera, todas las demás tienen el derecho de pedir lo mismo. Eso va a llevar a la quiebra a la ANDE, a un servicio paupérrimo y un costo mucho más elevado para los usuarios”.

“Si seguimos así, la ANDE se va a convertir en una nueva Copaco”, concluyó.