Cómo evitar una nueva “crisis de mangos” en Paraguay: recomendaciones y un truco clave

Desde al menos 2021, productores y propietarios de árboles de mango vienen reportando una disminución en la calidad de los frutos, con mangos que presentan manchas oscuras, pudrición interna o que caen antes de completar su maduración.

El fenómeno fue atribuido principalmente a la presencia de moscas de la fruta, así como a enfermedades fúngicas y bacterianas que afectan al cultivo.

Ante esta situación, la semana pasada el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) difundió una guía técnica con recomendaciones para prevenir y controlar las principales plagas y enfermedades que afectan al mango en Paraguay.

Lea más: Ante invasión de mosca de la fruta, sepa cómo proteger sus mangos

Qué recomienda el Senave

Entre las medidas generales recomendadas por la institución figuran:

Realizar una poda anual para limitar la altura de los árboles (El invierno es la mejor temporada de poda).

Mejorar la circulación de aire y la penetración de la luz solar en la copa.

Eliminar malezas y restos vegetales.

Desinfectar las herramientas utilizadas durante la poda.

Mejorar el drenaje del suelo para evitar encharcamientos.

Mantener controles periódicos de los árboles de mango y de otros frutales cercanos.

Según el organismo, estas prácticas ayudan a reducir la humedad dentro de la planta y dificultan la propagación de hongos, bacterias y otros organismos que afectan a los frutos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Qué les está pasando a los mangos?

Lea toda la guía:

Uno de los principales enemigos

El Senave señala que las moscas de la fruta continúan siendo una de las principales amenazas para los mangos. Estos insectos depositan sus huevos en los frutos maduros y, posteriormente, las larvas se alimentan de la pulpa, provocando la descomposición del mango desde su interior.

Para reducir su impacto, la institución recomienda recoger y enterrar los frutos caídos o aquellos que presenten signos de infestación. Además, aconseja intervenir apenas aparezcan los primeros indicios de la plaga.

Como medida preventiva, se recomienda la poda de árboles para limitar la altura, mejorar el movimiento de aire y penetración de luz, lo que reduce humedad y minimiza el ataque de moscas.

Lea más: Mangos: ¿Qué hacemos con los frutos enfermos?

Trampa casera para combatir la plaga

Como alternativa al control químico, el Senave promueve la utilización de trampas caseras elaboradas con botellas de plástico transparentes.

Materiales

Botella de plástico (grande o pequeña).

Dos cucharadas de azúcar.

Vinagre de manzana o Jugo de frutas (naranja, piñas, mandarina etc.)

Colorante comestible (opcional)

Cortador, tijeras o punzón.

Piolín o alambre.

Paso a paso

Perforar las botellas de plástico.

A la botella con los pequeños agujeros, en la parte de arriba, donde ingresarán las moscas,introduzca el vinagre y el azúcar (que darán la sensación de ser una fruta en descomposición) y un poquito de colorante o directamente jugo de frutas naturales previamente preparado.

Tapar y agitar para mezclar.

Colocar el alambre alrededor del pico, y dejar un sobrante que hará de sostén en la planta.

Lea más: Video: “Moscas de la fruta” acechan a mangos

Consejos

Colocar la trampa lejos de los nudos, así no se daña.

Si llueve e ingresa agua, volver a poner la mezcla inicial, ya que llegarán a estar muy diluidos y no harán efecto.

Colocar tres trampas por árbol, en caso de que la plaga sea importante, ya diferentesalturas, para que se potencie su efecto.

Cambiar el preparadado cada 30 días aproximadamente.

Para que dure más la mezcla, colocarlo debajo de un conjunto de hojas y no exponer la botella a la luz directa.

Los agujeros deben ser pequeños para que las moscas no puedan salir fácilmente por donde ingresaron.

La institución también advierte que no se recomienda el uso indiscriminado de insecticidas, debido a que algunos productos pueden dejar residuos en los frutos durante el período de consumo.

Lea más: Ante invasión de mosca de la fruta, sepa cómo proteger sus mangos

Enfermedades que también afectan a los mangos

Además de las moscas de la fruta, la guía técnica menciona otras enfermedades frecuentes en el cultivo, como la antracnosis, el oídio, la fumagina, la pestalotia y el cancro o mancha negra del mango. Estas afecciones pueden generar manchas en hojas y frutos, caída prematura, maduración irregular y deterioro de la calidad de la fruta.

Para prevenirlas, el Senave insiste en la importancia de la poda sanitaria, la eliminación de partes enfermas de la planta, el control de malezas y el monitoreo permanente de los árboles.