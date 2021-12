¿Qué le está pasando a los mangos?

El Ing. Ernesto Galliani, director de Protección Vegetal del Senave, señaló que la institución está al tanto de la situación que se registra en los hogares y determinadas plantaciones de mango, sobre todo las domésticas, a nivel país. Específicamente, las frutas presentan una afección. Es como si se comenzaran a pudrir inclusive antes de llegar a madurar. “La sintomatología que se da es llamativa”, expresó Gallini.

De hecho, la entidad recibió varias consultas telefónicas sobre el tema en las últimas semanas y a raíz de ello y a fin de identificar el origen, acudió a técnicos del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), con sede en Caacupé, quienes hicieron un monitoreo de la problemática y tomaron muestras en ciertos lugares.

De acuerdo a lo explicado por el director de dicha dependencia del Senave, en los próximos días se tendrán los resultados de estos análisis. Puntualizó que hasta no tener esos reportes no pueden emitir alguna alerta o recomendación al respecto, sea para el consumo humano o animal. “Con este síntoma no creo que nadie consuma”, acotó.

¿Mosca de la fruta?

Entre los tipos de mangos más dañados se hallan el criollo o común y el tommy atkins (más conocido como injertado). El ingeniero Galliani remarcó que el mango es un fruto muy susceptible a un complejo importante de plagas y enfermedades. Reiteró que el resultado de los análisis será importante para aconsejar a la población y que hasta el momento no se puede confirmar si se trata o no de alguna de las especies de la mosca de la fruta.

Si se trata de alguna mosca de la fruta o es otro el agente causal, o una cuestión climática, Galliani detalló que emitirán recomendaciones sanitarias y trabajarán con el Programa de Vigilancia de Mosca de la Fruta.

En redes expresan preocupación

En redes sociales, como el Facebook, internautas buscan saber la causa de este problema, que afecta a frutas en proceso de maduración y a las maduras. ¿Alguien me puede decir por qué mi mango este año se daña. No se puede consumir. Muy lindo suele ser. Favor si alguien que entiende me dice qué le puedo poner?, dice una de las consultas. En las respuestas, todos coinciden en que también están pasando por lo mismo.

Problema se acentúa, asevera profesional

El ingeniero agrónomo Gilberto Chávez, sostuvo que esta problemática que atraviesan los árboles de mango surgió hace aproximadamente cinco años y que ahora se incrementa aun más. Para Chávez, es causado por una mosca de la fruta.

“La mosca hace una pequeña herida (un agujero) en el mango, deposita sus huevos y luego crecen las larvas a la par que la herida, que se pudre y se convierte como un hongo. Posteriormente, (los gusanitos) se convierten en mariposa. A veces no aparece el hongo o la parte podrida, pero igual el fruto incluso inmaduro cae de la rama y puede contener la larva”, explica Chávez.

El profesional indicó que hay formas de combatir la mosca de la fruta, sea con trampas, insecticidas y otros mecanismos. Subrayó que la situación es complicada y que a la larga, si no se combate, podría disminuir la cantidad de fruta madura buena que se pueda consumir.

