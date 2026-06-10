Visación de reposos médicos será exclusivamente digital desde julio: cómo hacerlo en un minuto

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) anunció que desde el 1 de julio la visación de certificados de reposo médico u odontológico, de lactancia materna y de salud deberá gestionarse únicamente a través de las plataformas digitales habilitadas.

La medida afectará a uno de los trámites más utilizados por los usuarios del sistema sanitario. Según datos oficiales, actualmente alrededor del 90% de las visaciones ya se realizan de forma virtual, mientras que el 10% restante continúa efectuándose de manera presencial.

“El proceso de visación puede completarse en menos de un minuto una vez cargada la documentación requerida, permitiendo al usuario realizar la gestión desde su hogar, lugar de trabajo o cualquier sitio con acceso a internet, incluso inmediatamente después de concluir la consulta médica”, explicó el director general de Control de Profesiones, Establecimientos y Tecnología de la Salud, Luis Velázquez.

Lea más: “Caza” de reposos falsos: empresas recurren a investigadores y escribanos, según asesor

Cuánto cuesta la visación digital

De acuerdo con Salud Pública, la gestión virtual tiene un costo de G. 10.000, mientras que el trámite presencial cuesta G. 15.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La institución destacó además que la modalidad digital evita traslados de personas que se encuentran en período de recuperación y permite realizar la gestión desde cualquier punto del país con acceso a internet.

Cómo realizar la visación de reposos médicos

Para gestionar la visación, el usuario debe contar con un certificado emitido por un profesional habilitado.

Los pasos son los siguientes:

Realizar el pago del trámite en una boca de cobranza de la red Infonet, mediante la aplicación Pago Móvil o a través de la opción de pago de servicios de entidades bancarias habilitadas. Ingresar al portal institucional del Ministerio de Salud. Acceder a la sección “Trámites y Servicios”. Seleccionar la opción “Renovación de Registros/Certificación Reposos-Lactancia Materna-Cert. de Salud”. Ingresar a “Certificación de Reposos”, cargar el número de boleta, elegir el tipo de trámite y completar los datos solicitados. Expedir la certificación correspondiente.

Lea más: Dilema generacional: ¿empresas apuestan por la estabilidad del trabajador adulto?

Certificados digitales tendrán validez legal

El Ministerio de Salud recordó que los documentos emitidos mediante el sistema cuentan con plena validez para fines administrativos y laborales.

Asimismo, instó a empleadores e instituciones a aceptar los certificados generados a través de la plataforma oficial, destacando que disponen de respaldo legal y mecanismos de verificación establecidos por la autoridad sanitaria.

La atención presencial continuará disponible únicamente para aquellos trámites que, por sus características, no puedan realizarse mediante los canales digitales habilitados.