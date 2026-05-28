“Caza” de reposos falsos: empresas recurren a investigadores y escribanos, según asesor

El asesor en empleo Enrique López Arce advirtió que las empresas formalizadas están tomando acciones ante el ausentismo laboral injustificado. “Las empresas se cansaron porque ya es muy evidente. De repente la empresa está en Lambaré y te traen reposos de Guarambaré. ¿Por qué alguien que trabaja y vive en Lambaré te va a traer un reposo de allá? Eso llama poderosamente la atención”, señaló.

Contó que una situación que se repite mucho es la ausencia por supuesta enfermedad los lunes o, en algunos casos, antes o después de feriados largos. Ante este escenario, López Arce dijo que las compañías comienzan a recurrir a investigadores privados y hasta escribanos públicos para constatar los fraudes.

Enfermos, pero de fiesta

López Arce relató casos extremos que demuestran el nivel de control que se está implementando. En un episodio reciente, una empresa, cansada de que un empleado se enfermara “viernes de por medio”, decidió contratar personal para seguirlo tras levantar sospechas entre sus propios compañeros.

“Le pusieron una persona, le siguió... iba a ese lugar y le sacaron fotos. Llamaron a una escribana que verificó que las fotos no eran truchas y la escribana vio al hombre ahí tomando y bailando, cuando supuestamente estaba con reposo”, detalló.

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Riesgo innecesario para los médicos en el “país de los amigos”

El trasfondo del problema, según afirma, es cultural y no responde necesariamente a una intención de estafar al Instituto de Previsión Social (IPS) para cobrar subsidios, sino simplemente a conseguir una excusa legal para faltar. El documento presentado suele ser verídico en su formato, pero de contenido completamente falso.

“Paraguay es el país de los amigos. Y entonces, el médico que se esforzó tanto para tener su título no se da cuenta del riesgo en el que se está poniendo”, advirtió.

La situación es tan grave que las empresas ya no solo van contra el empleado infiel, sino que están iniciando acciones legales directas contra los profesionales de la salud que firman los certificados por “amistad” o directamente por dinero.

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López Arce denunció que existen reportes de personas que “tantean” a médicos desocupados ofreciéndoles hasta G. 200.000 por consultas telefónicas solo para conseguir el papel. Incluso, no descartó una comercialización de reposos en círculos sociales y de ocio.

La tecnología como aliada contra la avivada

Inspirados en modelos aplicados en Brasil, en Paraguay ya se realizaron planes piloto con cuatro empresas locales implementando la figura del “auditor médico”.

Bajo este sistema, cuando un trabajador reporta una enfermedad, un profesional médico de la empresa realiza una videollamada inmediata para evaluar el estado del paciente. Esto, más allá de un sistema de control, se convierte en un beneficio para el empleado legítimamente enfermo, evitando que tenga que trasladarse a un hospital.

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Finalmente, López Arce recordó que en la era digital “todo se sabe” y que la complicidad interna se está rompiendo. “El mismo compañero que hace el doble del trabajo por el que no se fue ya le cuenta a la empresa o a Recursos Humanos de forma anónima”, advirtió.