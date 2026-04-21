Dilema generacional: ¿empresas apuestan por la estabilidad del trabajador adulto?

Hasta hace unos pocos años quedarse sin trabajo después de los 30 podía convertirse en todo un problema, ya que las búsquedas establecían un tope de edad que ya dejaba afuera a los profesionales para adquirir mano de obra en formación. Al parecer, esa realidad está cambiando, especialmente en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), señaló la dificultad de retener trabajadores jóvenes y el impacto que esa inestabilidad tiene en la productividad, especialmente en rubros de oficio.

“Hay una variedad, que están hablando incluso muchos los psicólogos, de que el joven es una persona no muy fácil de tratar, de que el sistema para tratar es diferente, porque son unas generaciones diferentes que no quiere un compromiso, donde ellos quieren trabajar a medio tiempo o quizás no dentro de un horario muy estricto, también no dura mucho en el trabajo porque le gusta cambiar al año, máximo dos años. Esas son realidades que ya se vienen hablando”, describió Tavella.

El titular de Fedemipymes sostiene que esta tensión se percibe en múltiples sectores, pero se vuelve más visible donde predominan turnos exigentes y tareas operativas como construcción, gastronomía, eventos, fábricas y empleo jornalero.

Lea más: Ley de mipymes flexibiliza contratos y reduce costos laborales, según Fedemipyme

Ausentismo marcado los lunes

El ausentismo aparece como una de las alarmas principales y los días posteriores al fin de semana concentran la mayor cantidad de inasistencias. Incluso, ante eventos deportivos u otras citas masivas, el fenómeno puede intensificarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tavella explica que para muchas empresas, planificar turnos y cumplir cronogramas se volvió más difícil por la imprevisibilidad de la asistencia, particularmente en tareas en las que cada puesto cuenta para sostener la operación diaria.

El costo de la capacitación

De acuerdo con las cifras expuestas por Tavella, el 98 por ciento de las empresas son Mipymes y el 2 por ciento grandes compañías. Dentro de ese 98 por ciento, el 88 por ciento son microempresas y el 8 por ciento, pequeñas.

En ese sentido, explica que en las micro y pequeñas empresas suele ingresar el trabajador joven que recién salió del colegio o transita los primeros años universitarios y que llega con escasa preparación práctica.

“La empresa pasa a ser la escuela y el joven está cuatro, cinco o seis meses aprendiendo a costa de la empresa y después se va. Puede ser que no le haya gustado más o puede ser que como ya adquirió un oficio o ya tiene una pequeña experiencia, salta a otra empresa ya con mayor salario y donde le piden experiencia”, señaló.

Lea más: Desafío generacional. Dinero, propósito, aprendizaje y bienestar definen el futuro del trabajo

Especialista insta a apostar a adultos mayores

Enrique López Arce, especialista en empleos, señaló que lo que ocurre con la Generación Z es un “fenómeno mundial” debido a su marcada diferencia con las generaciones anteriores, especialmente en materia de preparación y una menor capacidad a la hora de relacionarse con clientes.

Sin embargo, señaló la necesidad de dirigir la mirada hacia trabajadores mucho más allá de los 30 años. López Arce dijo que la tendencia en el mundo es apostar a personas mayores de 50 años, pero Paraguay todavía no está “aggiornado” y son pocas las empresas que se animan a ese tipo de inclusión.

“Hoy los preconceptos que no querían que tomemos personas de 60 porque ‘van a faltar mucho o no saben informática’ están errados. Eso lo entendió el mundo; Paraguay todavía no. De cada 10 vacancias virtuales, siete quieren gente hasta 35 o 40, imaginate lo injusto que es. El empleo tiene que ser dado por la capacidad, no por la edad”, señaló el especialista.

Remarcó que según los datos estadísticos oficiales, aumentó la ocupación de las personas adultas mayores, pero ello no responde a una política a favor del sector, sino por la necesidad de generar mayores ingresos frente al alto costo de vida.

Lea más: Cómo hacer tu primer CV: qué miran los reclutadores cuando no tenés experiencia laboral