Ayolas: estudiantes se preparan para alentar a la Albirroja

Docentes y alumnos de la Escuela Básica N° 1915 “Agustín Pío Barrios”, del barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, acudieron este jueves a clases vestidos con la remera de la selección paraguaya. De esa forma comenzaron a vivir el ambiente mundialista y, especialmente, a acompañar el debut de la Albirroja este viernes 12 de junio ante el seleccionado de Estados Unidos.

Durante el receso se concentraron en el patio de la institución para alentar con cánticos al conjunto paraguayo.

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Las alumnas Paz González (7º BM), Yohana Ferreira (9º BM), Ruth Fleitas (9º BM) y Nayeli Pedrozo (9º BM) señalaron que esperan con ansiedad el inicio del Mundial, sobre todo el estreno de Paraguay en la competencia.

El horario del encuentro no será un obstáculo para alentar a la selección desde la distancia, expresaron. Será la primera vez que verán a Paraguay disputar una Copa del Mundo, resaltaron.

Recordaron que acompañaron y alentaron a la Albirroja durante toda la fase eliminatoria y que, tras concretarse la clasificación, salieron junto a sus respectivas familias a festejar en las calles. Aseguraron que esta vez apoyarán con más fuerza al combinado nacional.

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Manifestaron que los integrantes del seleccionado paraguayo no estarán solos, ya que contarán con el respaldo de todo un país. En ese sentido, expresaron su confianza en que el equipo demostrará la tradicional garra guaraní.

“Estamos súper contentas de poder ver a la Albirroja jugar un Mundial; estamos muy emocionadas porque será la primera vez”, expresó Ruth Fleitas.

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