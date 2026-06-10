Ayolas: paralización de obras del Plan 1.000, financiadas por Itaipú, genera reclamos

Soledad Roldán, habitante de la zona norte del barrio San José Obrero de Ayolas, señaló que los residentes se encuentran prácticamente aislados a causa de la paralización de las obras de empedrado de las calles internas del barrio.

Las obras se realizan en el marco del programa Plan 1.000 del Gobierno Central, con financiamiento de Itaipú Binacional, que realizó cuestionadas adjudicaciones. Consiste en el asfaltado de un total de 1.000 kilómetros de caminos en diversas ciudades del interior.

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La pobladora mencionó, además, que una lugareña embarazada atravesó serias dificultades al momento de ser trasladada al Hospital Integrado de Ayolas para dar a luz. Afirmó que los niños tienen inconvenientes para llegar a la ruta principal a fin de abordar el transporte escolar que los lleva a las distintas instituciones educativas.

A esta situación se suma que la Municipalidad de Ayolas debía ejecutar trabajos de canalización y la construcción de un puente en forma paralela a las obras de empedrado. Sin embargo, tales tareas no se concretaron, presuntamente por falta de recursos financieros, manifestó.

Paralización temporal

El representante de la firma encargada de los trabajos, Jorge Olmedo, explicó que las tareas permanecen paralizadas temporalmente mientras se aguarda el informe de los fiscales de obras de Itaipú. Señaló que los técnicos deben determinar las especificaciones necesarias para conectar el empedrado con el asfaltado existente sin afectar el cruce de agua en el sector.

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Asimismo, indicó que, una vez que los responsables de la fiscalización levanten la medida de paralización, se podrá retomar el avance de las obras.

Consultado sobre el monto del contrato correspondiente a la ejecución de los trabajos, Olmedo respondió que el proyecto forma parte de un paquete que contempla varias cuadras en Ayolas y otras ciudades del departamento de Misiones. Añadió que verificaría los datos para proporcionar posteriormente la cifra exacta, pero hasta el momento no se concretó.

Por otra parte, el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR), indicó que la falta de ejecución de las canalizaciones y del puente no obedece a problemas de recursos financieros, sino a la necesidad de que la consultora de Itaipú remita los planos con las especificaciones técnicas de la obra iniciada.

Sin embargo, posteriormente, los fiscales de obras dispusieron la paralización de los trabajos. Al tratarse de dos proyectos diferentes, es necesario coordinar para que las medidas y especificaciones coincidan entre sí, señaló.

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