Riveros representa una estructura sólida dentro del PLRA, dice diputado

El legislador manifestó que, durante las elecciones internas del PLRA, Alcides Riveros logró el respaldo de prácticamente el 90 % de los intendentes liberales del país. Asimismo, contó con el acompañamiento de senadores, diputados y de los dos gobernadores liberales.

“La estructura del PLRA estuvo al lado de Riveros, por lo que él es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico”, expresó.

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Mencionó que el senador liberal Éver Villalba realizó una buena campaña, logrando cerca de 100.000 votos a nivel país con una estructura mínima, pero con un alto nivel de aceptación.

En el departamento de Misiones, la Lista 9, que postuló a Villalba, obtuvo la presidencia del Partido Liberal con aproximadamente 4.600 votos frente a los 3.800 obtenidos por Alcides Riveros. Asimismo, el directorio nacional y departamental también se impuso en este departamento por una diferencia de 1.200 votos.

Valdez indicó que, desde ahora, se espera una conducción seria y responsable del Partido Liberal, con el liderazgo necesario para lograr la mayor cantidad posible de municipios en octubre y canalizar la unidad del PLRA y de toda la oposición con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

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Municipales de octubre y presidenciales de 2028

El diputado Valdez también manifestó que es momento de comenzar a planificar las tareas pensando en las elecciones municipales del 4 de octubre en Misiones. Señaló que será fundamental trabajar en unidad dentro del PLRA y con los partidos que integran la alianza, con el objetivo de retener los municipios actualmente administrados por el Partido Liberal.

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Añadió que también buscarán recuperar los municipios de San Juan Bautista, Santiago, y Villa Florida, además de conquistar por primera vez otros distritos.

“Las municipales de octubre serán el primer paso con miras a las generales de 2028; acá no hay tanta vuelta que dar, no se puede perder tiempo, ya se debe trabajar mirando el 4 de octubre para después seguir avanzando”, manifestó.