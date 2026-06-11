Descuento “Mundial” en Asunción: los beneficios que ofrece la Municipalidad por todo junio

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), lanzó la promoción “Descuento Mundial”, vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Esta iniciativa busca facilitar la regularización de las obligaciones tributarias y no tributarias de los ciudadanos.

El plan ofrece desde la exoneración del 100% en multas hasta el sorteo diario de camisetas de la Albirroja con motivo del Mundial 2026.

¿Cuáles son los descuentos y facilidades de pago?

Exoneración del 100% de multas: Se eliminan totalmente los recargos financieros, intereses moratorios, punitorios y otros agregados en impuestos, tasas, cánones, aranceles y contribuciones especiales. Este beneficio incluye las cuotas vencidas y por vencer de planes de fraccionamiento previos, abarcando las del año 2026.

Descuento del 10% al contado: Es exclusivo para los contribuyentes que se encuentren al día y adeuden únicamente el ejercicio fiscal 2026 en Impuestos y Tasas Especiales.

Planes de financiación sin intereses: Quienes opten por fraccionar su deuda pueden realizarlo con una entrega inicial del 20% y el saldo en hasta seis cuotas sin intereses. Esta modalidad también mantiene la exoneración total de los recargos.

Beneficios especiales y premios para contribuyentes

Trámites específicos: Se aplican ventajas especiales para las deudas relacionadas con el usufructo y las tasas de limpieza de cementerios municipales .

Multas contravencionales: Se exoneran los recargos por la no presentación o presentación tardía de balances. También rige para la falta de permiso o presentación tardía para realizar espectáculos públicos.

Sorteo de Camisetas: Todos los contribuyentes que paguen durante el periodo de la promoción participan automáticamente en el sorteo diario de una camiseta oficial de la Selección Paraguaya (Albirroja).

¿Dónde y cómo realizar los pagos?

Presencial: Los interesados pueden acudir a la sede central de la Municipalidad de Asunción o a los diferentes centros de cobranza habilitados.

Consultas telefónicas: La Dirección de Recaudaciones habilitó las líneas de su Call Center para brindar detalles: 627 3010, 0994 151172 y 0983 894572.

Aprovechá para renovar tu patente de rodados

En Asunción, el próximo 30 de junio también vence el plazo obligatorio para la renovación de la patente de rodados. Con el objetivo de descentralizar la atención y evitar las largas filas de último momento, la comuna habilitó tres puntos específicos de cobranza que operan de lunes a viernes de 07:00 a 16:00, y los sábados de 07:30 a 11:30.

Coarco S.A.C.I.: Esta boca de cobranza está ubicada sobre la calle Teniente Rolón Viera N.° 2760 casi Ecuador.

Ivesur: Localizado en la zona de Salvador Bogado entre José Pappalardo. Es uno de los puntos habituales para quienes deben realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) antes del pago.

Dirección de Tránsito (Bloque C) - Palacete Municipal: Ubicado en la sede central de la Municipalidad, sobre la avenida Mariscal López N.° 5556 entre Capitán Bueno.

Respecto a la Inspección Técnica Vehicular (ITV), desde la comuna recordaron que hay dos grupos de conductores que tienen beneficios en la renovación de sus patentes: