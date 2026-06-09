Atención, conductores de Asunción: estos vehículos tienen exonerada la ITV

Florentin Giménez, coordinador general de Tránsito de Asunción, recordó a los conductores asuncenos que tienen todo este mes para acudir para renovar sus habilitaciones. Resaltó que en estos días la municipalidad está prácticamente vacía gracias a la descentralización y habilitación de varias bocas de cobranza.

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Además, destacó que hay dos grupos grandes de conductores que tienen beneficios en la renovación de sus patentes:

Los propietarios de vehículos de los años 2024, 2025 y 2026 no necesitan hacer la inspección técnica vehicular (ITV).

Los conductores que quieren hacer el traslado desde otra localidad tienen un año de ITV gratis.

Bocas de cobranza en las ITV

Giménez resaltó que los demás conductores que acuden a las plantas verificadoras para su ITV pueden renovar allí sus habilitaciones, sin acudir al edificio municipal.

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“Por eso hay poca gente hoy, descentralizamos casi totalmente”, destacó en ABC TV.

No obstante, aclaró que hay grupos de conductores que deben necesariamente acudir al palacete municipal:

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Taxistas

Choferes de buses y transporte escolar

Transportistas en general

El funcionario municipal destacó que Asunción tendría más de 400.000 vehículos, pero solamente 20.000 conductores tramitan su documentación en la ciudad capital.

Recordó que, pese a la vigencia de la nueva ley que establece precios unificados, Asunción es la excepción debido a que su carta orgánica municipal establece la obligatoriedad de la inspección técnica.

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Cabe recordar que desde el año pasado la Municipalidad de Asunción debe cobrar la habilitación vehicular con los nuevos costos, con base en la ley N° 7.459/2025 de patente de rodados.

Esta norma establece que el monto a pagar es el 0,3% del valor imponible del rodado, un indicador establecido por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La reducción es importante porque antes se cobraba el 0,5%.

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