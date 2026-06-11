En medio de críticas a la Corte, Llanes instiga a nuevos jueces a no dejarse llevar por lo mediático

Este jueves, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), criticados por el fallo a través del cual rechazaron la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, tomaron juramento a los 23 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos en el Salón Auditorio “Josefina Dávalos” del Poder Judicial de Asunción.

Tras el acto oficial de juramento de los nuevos magistrados que deberán asumir sus respectivos cargos, hizo uso de la palabra la ministra María Carolina Llanes Ocampos, quien junto con los ministros Alberto Joaquín Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel Junghanns, fueron quienes votaron por el rechazo de la acción de Kattya González.

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En su discurso de bienvenida la ministra Carolina Llanes, en una aparente reacción a las críticas que apuntan a la Corte, se dirigió a los nuevos integrantes del sistema de justicia como una forma de adiestramiento e instigación a que “no nos deben importar los ruidos mediáticos, las agendas fácticas, los discursos populistas y demagógicos que necesariamente quieren usurpar el cargo de los operadores de justicia”.

Seguidamente expresó: “quién no quiere manejar un juez, quién no quiere manejar un ministro o un fiscal, un defensor. Se disputan hoy en día”.

En el acto también estuvieron presentes el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, el ministro Manuel Ramírez Candia, el fiscal general Emiliano Rolón y el ministro de la Defensa Pública Javier Esquivel.

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Corte rechazó acción de Kattya González contra su expulsión del Senado

La acción de inconstitucionalidad que presentó la exsenadora Kattya González el 27 de febrero de 2024, casi dos semanas después de su expulsión de la Cámara Alta, fue rechazada por la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por 7 ministros del máximo tribunal y dos camaristas.

Con 6 votos en contra y tres a favor la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a la acción que presentó Kattya González en contra de la Resolución N.º 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados; además de7 abstencio­nes y 15 ausencias en aquella sesión del Senado.

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La garantía constitucional fue rechazada con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.

Los únicos que votaron por hacer lugar a la acción de la exparlamentaria y, en consecuencia, declarar inconstitucional su pérdida de investidura son los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.

Llamativamente los ministros disidentes son justamente quienes no habían participado de la reunión secreta con el presidente Santiago Peña y supuestamente el titular de la ANR, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga el 3 de diciembre de 2025.

MP concluyó que expulsión de Kattya es inconstitucional

El 12 de junio de 2024 la Fiscalía General del Estado, a través del Dictamen 697 firmado por la Fiscal Adjunta Artemisa Marchuk Chena, había contestado a la Corte Suprema de Justicia que la Resolución N° 431 de la Honorable Cámara de Senadores “Por la cual se resuelve la Pérdida de Investidura de la senadora Kattya Mabel González Villanueva”, es inconstitucional.

“Esta representación fiscal recomienda a la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Kattya Mabel González Villanueva contra la Resolución N.° 431 dictada por la Honorable Cámara de Senadores en fecha 14 de febrero de 2024, por así corresponder en derecho”, resalta el dictamen fiscal.

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El dictamen firmado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena, que no es vinculante pero sí un requisito para que la Sala Constitucional defina la acción, había señalado que el Senado violó su propia resolución Nº 429/2023 que reglamentaba la pérdida de investidura, “razón por la cual se ven vulnerados el Estado de Derecho y el principio de legalidad, receptado (sic) en los artículos 1 y 9 de la Constitución de la República del Paraguay”.

La Fiscalía consideró que la remoción del cargo de Kattya por el resto del periodo parlamentario no es correcta porque se tomó un camino diferente al trazado en la Resolución Nº 429/2023 en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida.