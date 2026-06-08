“Me mataron dos veces”: lo que dice Kattya tras el rechazo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad que había promovido la exsenadora Kattya González en contra de su destitución de la Cámara de Senadores. El fallo se da a conocer casi dos años y seis meses después de aquella polémica sesión del 14 de febrero de 2024, en la que fue despojada de su investidura.

Según la votación del pleno de la Corte, seis ministros votaron en contra de la demanda y solo tres dictaminaron a favor de restituir a la exlegisladora del Partido Encuentro Nacional (PEN). De esta manera, el Poder Judicial dejó firme la Resolución N.º 431/2024 del Senado, impulsada en su momento por un bloque de 23 legisladores del movimiento Honor Colorado y sus aliados satélites, en una maniobra exprés que la oposición siempre tildó de atropello democrático.

Un fallo con tufo político tras las internas

Rompiendo el silencio, Kattya González aseguró que la resolución no representa una sorpresa, sino la consumación de un plan dictado desde las cúpulas partidarias. Criticó el momento elegido por la Corte para destrabar el expediente, vinculándolo de forma directa con la agenda electoral del país.

Lea más: Violando su propio reglamento, cartistas echan a Kattya del Senado

“Yo ya estoy afuera, pero me duele el país. Sencillamente volví a hacer mi duelo porque siento que me mataron dos veces: primero en el Congreso y ahora en la Justicia. No es casualidad que este fallo salga un día después de las elecciones internas de los partidos y en pleno desarrollo del Mundial. Hasta en el calendario se alinean con las órdenes que salen del quincho (haciendo alusión a Horacio Cartes)”, fustigó la exsenadora.

González calificó a la actual estructura judicial de “cobarde” y advirtió que el Paraguay transita hacia una “democracia edulcorada”, un modelo evolucionado de dictadura donde ya no se utiliza la tortura física, sino que se apela a la cancelación y a la “muerte política” de las voces disidentes a través de fachadas y procesos supuestamente legales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En diez minutos se puede echar a cualquiera”

Según el análisis de la exparlamentaria, este nefasto precedente jurídico la Corte Suprema le obsequia al Poder Legislativo para los próximos años. Aseguró que los ministros que votaron en mayoría, muchos de ellos docentes universitarios de Derecho, deberían sentir vergüenza frente a sus alumnos por convalidar un proceso donde se violó el derecho básico a la defensa.

Lea más: Corte rechazaría acción de Kattya para volver al Senado: “Es la confirmación de un atropello”

“Lo que la Corte le está diciendo hoy al Congreso es que en diez minutos se puede echar a quien sea. El mensaje es claro: juntate, conseguí la mitad más uno de los votos de una mayoría comprada y echá al que te molesta. No necesitas notificarle de qué se le acusa, no necesitas detallar los agravios, ni darle tiempo de defenderse de barbaridades inventadas”, alertó con tono crítico.

Kattya dice que se tiene miedo a los librepensadores y promete volver

Para la destituida legisladora, el oficialismo cartista operó con fuerza para cerrarle las puertas del Parlamento debido al temor que le tienen a los liderazgos libres que no se arrodillan ante el poder y que denuncian de frente esquemas de corrupción, títulos universitarios falsos y protección a procesados de la justicia.

“Tienen miedo de alguien que les confronte con sus propias fechorías. Cuando decíamos que protegen a delincuentes, el tiempo nos dio la razón: ahí está la condena de 13 años a Erico Galeano por vínculos con el crimen organizado o el sostén que le dieron a Hernán Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento”, sentenció.

Lea más: Kattya recuerda que la amenazaron con ser echada del Senado si seguía denunciando a Rivas

A pesar del revés judicial que sepulta de forma definitiva sus posibilidades de recuperar la banca por la vía legal en este periodo, González expresó: “Volveré y seré millones. Hay procesos sociales que el poder político no va a poder detener por más groseros y burdos que sean sus fallos”.

Instó finalmente a la ciudadanía a no perder la capacidad de indignación ni olvidar que, mientras la clase política se enfoca en estas persecuciones, los compatriotas siguen desamparados por la falta de medicamentos en los hospitales públicos.