Llamativa reunión exprés entre el fiscal general y el presidente del IPS

En medio de los múltiples hallazgos de posibles irregularidades en el Instituto de Previsión Social, el doctor Isaías Fretes mantuvo hoy una reunión con el fiscal general y el director de Administración y Finanzas del Ministerio Público, Expidio Palacios.

También participaron del encuentro la gerente financiera del IPS, Gladys Vera, y el auditor de la previsional, Walter Laguardia.

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¿Qué se trató en la reunión?

Según indicaron desde el área de prensa, el encuentro fue de apenas 15 minutos, pese a que hay muchos posibles temas en agenda común entre Fiscalía y el IPS.

Además de las irregularidades que está detectando el nuevo presidente de la previsional, también se dio a conocer esta semana que el fiscal Christian Benítez emplazó por tres días al IPS para que entregue la copia autenticada de la sesión en que el exdirector jurídico José “José’i” González delató que el presidente de la República, Santiago Peña, digitó una quita exprés de G. 3.281 millones a favor de una empresa.

La previsional reclamaba originalmente, a inicios de 2024, G. 10.781 millones para luego acordar, en julio de ese mismo año, apenas G. 7.500 millones.

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Por la brevedad del encuentro, es probable que aún no se haya ahondado a profundidad ninguno de los temas. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos de la reunión exprés.