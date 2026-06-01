Supuesto amaño en licitaciones: IPS facilitará “toda la documentación” a la Fiscalía

Este lunes, los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González se constituyeron en el edificio del Instituto de Previsión Social (IPS), con el fin de obtener más información sobre presuntas irregularidades en varias licitaciones durante la gestión del expresidente Jorge Brítez.

Tras el encuentro, el presidente Isaías Fretes detalló que fue una “grata sorpresa desde el punto de vista institucional” la llegada de los agentes del Ministerio Público quienes solicitaron la colaboración suya y de su equipo.

“Esta administración nueva está llevando como norte, como guía, como estrella, la transparencia; buscamos la credibilidad para mejorar la imagen institucional. (Los fiscales) van a tener toda la documentación, toda nuestra ayuda de modo de que ellos puedan administrar la justicia también con la mayor claridad y facilidad posible”, citó.

Como antecedente, la denuncia penal fue radicada ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Estado por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz, mientras que la acción legal se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y malversación de fondos públicos cuando Brítez era el titular.

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Investigación aún incipiente, según fiscal

Al respecto, el fiscal Silvio Corbeta confirmó que hubo una ampliación de la denuncia y de presuntas irregularidades en cinco licitaciones, ahora se suma una más, por lo que el equipo investigador se concentrará en los seis puntos denunciados y que corresponden al periodo 2024 - 2025.

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De igual manera, reiteró que la investigación es aún incipiente “como para arrojar una conclusión” y tampoco cuentan hasta ahora con las documentaciones pertinentes.

“No podemos acusar de forma irresponsable a ninguna persona; si hay documentos que comprometen, se tomarán decisiones”, confirmó.

Asimismo, destacó la apertura y colaboración de Fretes “en todo lo que esté a su alcance y lo que no esté también” en torno al caso.

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Fiscalía todavía no lleva documentos

Por su parte, la fiscala Silvia González detalló que la representación del Ministerio Público de momento no lleva documentaciones, aunque sí ya formularon la petición que está en trámites de contestación por parte del IPS.

“Estamos hablando de licitaciones de servicio fumigación prolongada, del sistema informático obrero patronal, servicios ambientales. Por el momento no podemos hablar en concreto de que existe un daño; tenemos una denuncia que se refiere a varias licitaciones, pero no vino con documentación propiamente, estamos solicitando los informes y documentaciones”, apuntó.

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