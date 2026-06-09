Golpe de G. 7.000 millones al IPS: borraron registros de deudas patronales

El Instituto de Previsión Social (IPS) realizó una auditoría interna sobre el área de aporte obrero-patronal. El presidente del ente, Dr. Isaías Fretes, informó que fueron remitidas otras cinco denuncias al Ministerio Público.

Sobre esta información, Walter Laguardia, director de la Auditoría Interna del IPS, explicó: “Esta es una auditoría que se realizó durante el periodo 2024. Esta auditoría se llevó a cabo en el año 2025 y el informe salió en enero de 2026. Es sobre modificaciones irregulares en el sistema REI de aporte obrero patronal”.

Señaló que estas auditorías se realizaron a raíz de denuncias de la Dirección de Inteligencia de Aporte Obrero Patronal sobre presuntas irregularidades de algunas empresas.

“Las irregularidades serían las modificaciones de las cuentas de algunas empresas. En total son 59 los casos que tenemos. Estas modificaciones generan un daño al patrimonio del IPS en el sentido que modifican las cuentas de las empresas, pues borran las deudas de las empresas”, especificó.

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A renglón seguido profundizó: “Estamos hablando de más de 7.000 millones de guaraníes de deudas que fueron borradas del sistema”.

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Comentó que 14 usuarios son los que están implicados en haber borrado las deudas del sistema, pero aclaró que no pueden comprobar que estos usuarios hayan sido los autores materiales del hecho.

Ante la consulta de cuál es el siguiente paso, Laguardia indicó que el caso será derivado a la asesoría jurídica para que haga la denuncia penal correspondiente.