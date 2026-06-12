Camilo Pérez presente en el SoFi Stadium

El SoFi Stadium se prepara para recibir lo que promete ser uno de los duelos más vibrantes de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Mientras la afición paraguaya colma las tribunas a pocas horas del silbato inicial entre la Albirroja y Estados Unidos, una figura clave de la política ha sido captada en el recinto: Camilo Pérez, el candidato a la intendencia de Asunción por el Partido Colorado.

Pérez, quien recientemente consolidó su nominación tras triunfar en las internas partidarias con el 61,45 % de los votos, ha trasladado por unas horas su agenda electoral a suelo estadounidense.

Su asistencia al evento refleja su conocido perfil vinculado al ámbito deportivo, el cual ha sido una constante en su carrera como dirigente y miembro del Comité Olímpico Internacional.

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El candidato, que se prepara para enfrentar en las urnas el próximo 4 de octubre a la opositora Soledad Núñez, ha mantenido un perfil activo durante las últimas semanas, basando gran parte de su trabajo en la unificación con la disidencia del Partido Colorado.