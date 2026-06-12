Estas serán las calles cerradas en Asunción por el partido de la albirroja en el Mundial

En total, son nueve las pantallas gigantes que se colocarán en diuferentes puntos del centro de Asunción en las que se podrá disfrutar del partido entre la Selección Paraguaya de Fútbol y la Selección de Estados Unidos que se disputa por el Mundial de Fútbol Fifa 2026.

Para que la afición paraguaya pueda disfrutar del partido, varias calles se cerrarán y serán habilitadas exclusivamente para el paso peatonal.

Este cierre está previsto desde las 18:00 que tendrá acompañamiento de la Policía Nacional, tanto para guiar el tránsito vehicular, como para contar con un operativo de seguridad.

“A partir de las 18:00 de hoy las calles Palma y Estrella estaríamos cerrando por completo para que sea peatonal. Tenemos desde México hasta Colón y en 15 de agosto vamos a hacer un desvío para que vaya hacia la Costanera por Paraguayo Independiente. Cerro Corá y Oliva van a estar habilitados para el tránsito, y Presidente Franco que va a ser vehicular. Los demás van a ser peatonal”, indicó el jefe de la Dirección de la Policía Nacional de Asunción, Juan Agüero.

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Fiesta sana de la Albirroja

El comisario indicó que buscan que el partido de la selección de hoy con Estados Unidos sea una fiesta sana, por eso recordó que como sugerencia a todas las personas que van a acudir al evento con las pantallas gigantes, que sea algo armónico, algo familiar.

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“Por eso estamos tratando de que todo salga bien, estamos haciendo peatonal y en algunos puntos vehicular, para que la ciudadanía de bien se sienta segura y que su policía se encuentra presente también trabajando. La información que tenemos es que nueve pantallas van a estar ubicadas en ciertos puntos, pero hasta el momento tenemos ubicados ya cuatro, con el transcurrir de las horas del día de hoy a lo mejor van estar instalando más”, puntualizó.

Contó que están trabajando el pleno de la Dirección de Policía de Asunción, más el apoyo de otras direcciones, como la Dirección de Apoyo Técnico, los investigadores, la gente de automotor, de antinarcótico, la gente de antidisturbios, el escuadrón de la montada, los bomberos, y la unidad táctica motorizada, los linces, que van a estar patrullando.

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Como recomendación pidió a la ciudadanía que en caso de contar con dinero en efectivo, no porte sumas importantes, resguarde los teléfonos celulares en bolsillos seguros, como también los objetos de valor.

También pidió que los niños, niñas y adolescentes estén acompañados de adultos responsables.