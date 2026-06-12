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12 de junio de 2026 a la - 11:56

Paz del Chaco: sepa que importancia tuvo Concepción durante la guerra con Bolivia

Hombre en traje y corbata roja, militar en uniforme saludando, y mujer en traje durazno observan con atención un homenaje.
De izquierda a derecha aparecen el intendente de Concepción, Bernardo Villalba, el comandante de la Cuarta División de Infantería, general Leoncio Samudio y la gobernadora de Concepción, Liz Meza. Fue durante el homenaje a la Paz del Chaco en Concepción.Aldo Rojas

En el acto de conmemoración de la Paz del Chaco, se recordó el papel que tuvo Concepción y sus habitantes durante la Guerra del Chaco. Además se hizo referencia al debut de la Albirroja en el Mundial de Fútbol, que se da en una fecha histórica. Se resaltó la valentía de los soldados paraguayos.

Por Aldo Rojas

La actividad se realizó en el teatro municipal Profesor Pedro Alvarenga Caballero, donde el miembro de la ciudad de Concepción de la Academia Paraguaya de la Historia, Rodrigo Cardozo Samaniego, recordó la importancia de Concepción durante la contienda chaqueña.

“La fundación de la Villa Real de la Concepción, en 1773, respondió a la visión estratégica del gobernador Agustín Fernando de Pinedo, quien concibió éste lugar como una avanzada permanente de la soberanía paraguaya en el norte”, sostuvo el historiador.

Destacó que Concepción fue un centro logístico y humano fundamental. “Desde su puerto partían hombres, alimentos, medicamentos y materiales hacia el frente. Carreteros, trabajadores y familias sostuvieron el esfuerzo nacional”, recordó Cardozo Samaniego.

Agregó que las mujeres paraguayas sostuvieron la nación. “Entre ellas, nuestra compueblana Julia Miranda Cueto ocupa un lugar de honor en la historia nacional. Su nombre permanece ligado al patriotismo femenino durante la contienda. Con justicia, su memoria integra el Panteón Nacional de los Héroes, siendo la única mujer paraguaya en ese recinto. Su ejemplo representa a miles de mujeres anónimas que sostuvieron la patria desde la retaguardia”, expresó.

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Recordó que los sacerdotes salesianos brindaron apoyo espiritual. El patio del colegio salesiano se convirtió en base de reclutamiento y sus aulas en hospital de sangre. “Las Hijas de María Auxiliadora realizaron una labor ejemplar, confeccionaron atuendos, gasas y otros artículos para la sanidad”, detalló.

Cinco danzantes en trajes rojos bailan en el escenario, rodeados de un fondo decorado con 'Paz del Chaco'.
El ballet municipal presento varias danzas durante el acto de recordación de la Paz del Chaco.

Explicó que entre los recuerdos más emotivos figura la Banda Salesiana. Aquellos jóvenes llevaron al frente algo que no podía transportarse en armas ni víveres: esperanza.

Fecha histórica

Por su parte, el intendente municipal Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), destacó la valentía de aquellos hombres y mujeres que defendieron al Paraguay. En otro momento manifestó que hoy en una fecha histórica la Selección Paraguaya de fútbol empezará su participación en una Copa Mundial y su deseo es que dejen bien en alto nombre de la patria.