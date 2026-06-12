Unos 4.500 hinchas viajaron para el Mundial, confirma Migraciones

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó que el número total de viajeros para el Mundial surge de un cruce de información proporcionada por los propios viajeros al momento de salir del país. Aclaró que el número de 4.500 personas aún no es definitivo, ya que muchos aficionados seguirán viajando en los próximos días para asistir a los siguientes partidos, cuyas entradas son más baratas.

“Hay gente que va para el primer partido, hay gente que va para los tres partidos y hay gente que va para los dos siguientes partidos”, comentó durante una entrevista para ABC Cardinal.

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El número incluye paraguayos y extranjeros

El titular de Migraciones precisó que la cifra no corresponde exclusivamente a ciudadanos paraguayos. Según explicó, dentro del registro también aparecen extranjeros que partieron desde Paraguay para apoyar a sus respectivas selecciones nacionales.

“Estamos incluyendo paraguayos que fueron al Mundial y extranjeros que fueron a apoyar también a su selección”, detalló.

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Asimismo, mencionó que muchos viajeros realizaron conexiones a través de aeropuertos de Panamá y São Paulo antes de llegar a Estados Unidos.

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Operativo especial en el aeropuerto

“En la noche y madrugada tuvimos un movimiento de casi mil personas saliendo prácticamente en tres o cuatro horas”, resaltó Kronawetter.

El director de Migraciones destacó que ese intenso flujo de pasajeros representó un desafío operativo para las autoridades aeroportuarias y migratorias. No obstante, aseguró que la planificación previa permitió evitar demoras y garantizar un tránsito fluido de los aficionados.

“Nos fue superbién. Cuando uno tiene esa información con antelación, puede trabajar de manera coordinada y no hubo ningún retraso”, sostuvo.

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Esperan más viajeros si Paraguay avanza

Desde Migraciones estiman que el número de hinchas paraguayos en Estados Unidos podría seguir creciendo en las próximas semanas.

Kronawetter señaló que, en caso de que la selección paraguaya continúe avanzando en la competencia, más personas podrían decidir viajar para acompañar a la Albirroja.

“Creemos que va a haber más gente en los días subsiguientes y, si ocurre todo lo que todos queremos, que Paraguay siga avanzando, van a ir más personas para alentar a la selección”, expresó.

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No se registran rechazos ni problemas con visas

Por otra parte, el director de Migraciones señaló que hasta el momento no se tienen registros de paraguayos rechazados por las autoridades estadounidenses debido a inconvenientes relacionados con visas o actividades vinculadas a la creación de contenidos en redes sociales. Indicó que la institución realiza verificaciones básicas de la documentación antes de la salida de los pasajeros para evitar situaciones de inadmisión al llegar al país de destino.

Kronawetter explicó que una de las restricciones habituales en la mayoría de los países es que los visitantes no pueden ingresar con visa de turista para realizar actividades remuneradas. En ese sentido, recordó que durante el proceso de solicitud de visa se consulta expresamente cuál será la actividad que desarrollará el viajero y advirtió que las autoridades migratorias estadounidenses cuentan con mecanismos para detectar movimientos relacionados con ingresos o actividades comerciales.

Consultado sobre posibles casos de influencers paraguayos afectados por estas disposiciones durante el Mundial, el titular de Migraciones afirmó que la institución no recibió reportes de deportaciones o rechazos. No obstante, aclaró que desconoce si alguna persona pudo haber recibido advertencias adicionales por parte de las autoridades migratorias estadounidenses durante su ingreso al país.