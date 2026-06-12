La fiebre de las figuritas en el aula: profes aprovechan boom como estrategia

El estadio está repleto, entre el destello de los fuegos artificiales y el ferviente aliento de la hinchada, el partido va a comenzar. Pero al anunciar el cuadro de Francia, surge una sorpresa: En lugar de Mbappé, ingresa Marie Curie, dos veces ganadora del Nobel. En esta hipótesis se basó Alejandra Galarza, profesora de Química, para utilizar las figuritas del Mundial 2026 en clase.

El Mundial comenzó ayer en México, Estados Unidos y Canadá. Este viernes, a las 22:00, juega nuestra querida Albirroja contra uno de los anfitriones, Estados Unidos.

Sin embargo, la pasión por este evento deportivo comenzó meses antes, a finales de abril, con la salida del álbum oficial de figuritas de Panini. Millones de niñas, niños y jóvenes en todo el mundo forman horas de fila, se rebuscan en cada kiosko y, por supuesto, intercambian estos cromos para completar sus hojas.

La profesora Alejandra, enseña Química en el nivel medio de un colegio privado de Asunción. “En las últimas semanas era como una fiebre, desde que salió el álbum del Mundial todos los alumnos estaban centrados en ese tema nada más. Una vez formaron filas por horas para llegar a la caja de Panini. Así que aproveché esta fiebre para diseñar una estrategia en el aula”, cuenta.

¿Cómo usar las figuritas del Mundial para enseñar?

Alejandra Galarza explica que acaban de rendir las pruebas de la primera etapa, entonces se abre un período donde pueden estar más relajados y aprovechar el mundial de fútbol para “poner en juego” lo aprendido.

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Organizó a los chicos en grupos de 5 y a cada grupo le dio un álbum que adaptó para la materia de Química, con énfasis en Química Orgánica en el tercer año. “La idea es armar estructuras moleculares o moléculas orgánicas en cada grupo. Ellos tienen que desarrollar esferas, cada una con diferentes colores que representan un átomo distinto, importante en la tabla periódica”, agrega.

A medida que los jóvenes arman bien estas estructuras, la maestra les permite elegir una figurita al azar. Cada lámina tiene, en vez de un futbolista, a un personaje importante en la historia de la Química, con una breve descripción sobre sus estudios o descubrimientos.

“Ellos reaccionaron bastante bien hasta el momento, la química es muy abstracta generalmente y a veces cuesta llegar al laboratorio por la cantidad de estudiantes. Entonces hacer un juego así, con estructuras moleculares... Con esto vi que aprendieron lo que desarrollamos, les vi competir, estar interesados en la materia”, afirma.

Colegio Las Teresas: “cada hecho es una oportunidad para educar”

En el colegio privado Santa Teresa de Jesús, o “Las Teresas” como es más conocido en la capital, también observaron cómo los estudiantes estaban ilusionados y emocionados con el Mundial y, sobre todo, con el intercambio de figuritas.

“Hablamos entre un grupo de docentes y empezamos a pensar cómo hacemos para generar en ellos, justamente, esa emoción y esa pasión por lo que es el deporte, por el sitial que hoy tiene Paraguay. De ahí salió el acuerdo para tener un recreo especial los viernes”, dice Norma Machuca, directora del tercer ciclo y nivel medio.

A partir del 5 de junio y por lo que dure todo el Mundial, tienen permitido vestir con las camisetas de la Albirroja como uniforme los viernes. En el receso, se alienta el intercambio de figuritas, no solo entre alumnos sino también entre docentes, y docentes y alumnos.

“Cada hecho es una oportunidad para educar”, apunta Machuca y remarca que si bien no es un momento áulico el intercambio, es igual de educativo porque se genera conexión, acercamiento y los estudiantes hablan sobre el deporte, sus países y por supuesto, los jugadores.

En qué materias puede usarse el álbum del Mundial

La directora Norma Machuca asegura que en Historia, pueden trabajar con varios temas, como elaborar una línea de tiempo, estudiar los vínculos entre países, y más, en este contexto donde hay países enteros que están en guerra.

“Podemos ver lo que significa desde la ética, también desarrollar el pensamiento crítico de resolución de problemas o el trabajo en equipo”, sostiene.

En Matemáticas, por ejemplo, está la posibilidad de trabajar con las tablas de posiciones, la estadística, los porcentajes y probabilidades, reflexiona la educadora. A esto hay que sumar la experiencia de la docente Galarza y las clases de Química.

Además, el plantel docente de este centro educativo alega que sirve para inculcar el patriotismo, en las celebraciones patrias.

Los consejos de una maestra de Historia para aprovechar las figuritas en clase

La profesora Sofía Molinas es docente en el Colegio Nacional Naciones Unidas (CNNU), ubicado en Barrio Obrero. Indica que el álbum de figuritas y el Mundial en sí, sirven para aprender sobre los países, su ubicación geográfica, la cultura, el idioma y las banderas.

En el primer curso del nivel medio, se puede analizar el origen de las competencias deportivas en Grecia; en el segundo curso, la temática ¿Qué pasó con los Mundiales en periodos de grandes crisis internacionales?

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“Para construir identidad a nivel local, partiría por conocer con los estudiantes las localidades de donde vienen los jugadores, las problemáticas sociales, sean rurales o urbanas”, expresa.

No obstante, la docente insiste en que todo esto se logra únicamente con la guía de los profesores, de lo contrario solo algunos estudiantes se interesarían por aprender. “Otro punto es que los álbumes están en inglés, algo que las teachers pueden trabajar con sus cursos”, sugiere.

Los argumentos de colegios que prohibieron las figuritas

A fines de mayo, el colegio privado Lumen, del barrio Trinidad, prohibió que los estudiantes lleven los stickers o el álbum del Mundial a la institución. El principal argumento de los directivos es que se convirtieron en un elemento distractor en las aulas, dificultando el normal desarrollo de las actividades académicas.

El centro de estudiantes emitió un comunicado en el cual criticaban la decisión y la calificaron como “extrema” ya que la restricción fue total y no abarca solo a las clases.

Este miércoles, el colegio privado Alpha College -perteneciente a la Universidad Americana -, prohibió el uso de la remera de la Albirroja durante los días del evento deportivo, incluyendo las fechas en las que jugará la Selección de Paraguay. Solo autorizaron el uso de banderitas, vinchas o pulseras.

La medida impopular fue muy criticada por estudiantes, sus familias y docentes en el instituto. Luego de los reclamos, la entidad recapacitó y permitió que los niños vayan vestidos con la albirroja, según lo que se pudo observar en un vídeo publicado en las redes sociales por el colegio.

MEC promueve el uso de la albirroja en las escuelas

Por la inauguración del Mundial 2026, ayer el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) publicó un vídeo en sus páginas de redes sociales, con un mensaje del ministro de Educación, Luis Ramírez.

El titular del MEC se puso una remera de la albirroja y pidió a los directores, maestros y padres de familia que aprovechen este momento para que sea de aprendizaje. “Ayudémosle a nuestros niños, a nuestros jóvenes a encausar esa pasión, motivación que tenemos todos y en particular que tienen los niños”.

Planteó que sea una oportunidad para aprende sobre matemáticas, geografía, estudios sociales y lengua. “Ampliar la mente, desarrollar conocimiento, que todos nuestros chicos puedan ir cuando juega Paraguay con la albirroja puesta y que podamos tener un ambiente festivo, de desarrollo de actividad física”, sugirió.

Ramírez recordó que el mundial es igualmente importante para combatir el sedentarismo y buscar incentivar la práctica de los deportes. “Los chicos hoy juegan poco, están sentados, esto nos tiene que servir para animarles con el deporte, con el movimiento del puerto”, remarca.