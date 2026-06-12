Videoo: escuelas de Ñeembucú viven la fiebre albirroja

La clasificación de Paraguay al Mundial después de 16 años despertó un fuerte sentimiento patriótico en las instituciones educativas de Ñeembucú.

Alumnos de distintas escuelas y colegios elaboraron emotivos videos para alentar a la Albirroja antes de su compromiso internacional, demostrando creatividad, entusiasmo y amor por el país.

La pasión por la Selección Paraguaya se instaló en las aulas del departamento de Ñeembucú. Estudiantes de diversas instituciones educativas participaron en la producción de videos de aliento dirigidos a los jugadores de la Albirroja, que esta noche enfrentará a la selección de Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles.

Vestidos con camisetas de la selección nacional, portando banderas y utilizando elementos alusivos a Paraguay, los alumnos enviaron mensajes de apoyo y motivación a los futbolistas, en una iniciativa que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

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Uno de los materiales más destacados fue el elaborado por los alumnos de la Escuela de General Díaz, quienes, acompañados por el profesor de música Julio Paredes, interpretaron la canción “Mi Paraguay”, generando una gran emoción por la combinación de imágenes, música y mensajes patrióticos reflejados en el audiovisual.

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La coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, señaló que el entusiasmo por el retorno de Paraguay a una Copa Mundial se trasladó a las instituciones educativas, donde los estudiantes aprovecharon la oportunidad para expresar su sentimiento nacionalista.

“La fiebre albirroja llegó a las escuelas y permitió que los alumnos demuestren cuánto aman a su país. No importa si la escuela tiene dos, tres o setecientos estudiantes; todos participaron con entusiasmo en la realización de videos de apoyo a la selección que vuelve a un Mundial después de 16 años”, expresó.

La iniciativa involucró a instituciones de distintos distritos del departamento, donde docentes y alumnos trabajaron en equipo para crear contenidos originales que reflejan la esperanza y la ilusión que genera el regreso de Paraguay a la máxima cita del fútbol mundial.

Más allá del resultado deportivo, la actividad fortalece valores como la identidad nacional, el trabajo colaborativo y el orgullo de pertenecer a Paraguay, convirtiendo a las escuelas de Ñeembucú en verdaderas embajadoras del aliento albirrojo.