Salud: estas son las recomendaciones por bajas temperaturas y cuadros respiratorios

Según el Ministerio de Salud, los “cambios bruscos” en la temperatura afectan las defensas del cuerpo. Al respecto, aseguran que pasar de un ambiente cálido al frío de forma súbita inflama las mucosas de las vías respiratorias.

“Estos bruscos cambios térmicos alteran los mecanismos de defensa del organismo. Los grupos mayormente afectados en la temporada de frío son principalmente los niños y las personas mayores”, detallan.

Asimismo, detallan que con el descenso de la temperatura, también es importante recordar el lavado de manos frecuente, la ventilación de ambientes, la hidratación y la vacunación anual contra los virus respiratorios.

Otro punto clave que recuerdan es que si uno manifiesta fiebre o algún signo o síntoma respiratorio, ya sea chorreo de nariz, tos, dolor de garganta, no se debe acudir al lugar de trabajo o estudio en esas condiciones hasta la resolución del cuadro para impedir la dispersión de la enfermedad. “Realice una consulta médica y reposo domiciliario”, instan.

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Las medidas de prevención que recomienda Salud

En un sentido de lista, estas son las medidas de prevención que recomienda la cartera sanitaria durante la época de bajas temperaturas:

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Vacunarse cada año contra los virus respiratorios porque la vacuna contra la influenza evita cuadros de gravedad y complicaciones.

“Es igualmente importante mantener al día el esquema de vacunación regular de los niños/as, sobre todo en los menores de 5 años”, citan sobre ese punto.

Evitar la exposición al frío y a personas con síntomas respiratorios : si uno está enfermo, no es recomendable visitar a los adultos mayores, quienes, por lo general, cuentan con enfermedades de base, por lo que son más propensos a padecer cuadros severos por afecciones respiratorias.

Lavado de manos: realizarlo de manera frecuente con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar: con el pliegue interno del codo, nunca con la mano, esto evitará que los gérmenes expulsados puedan afectar a otras personas y llegar a objetos. También se insta al uso de tapabocas.

Ventilación de ambientes: para realizar la ventilación de ambientes y no pasar frío, se sugiere abrigarse lo suficiente y abrir una puerta o ventana.

“En cuanto a la ventilación domiciliaria en los días de mucho frío, se indica abrir puertas y ventanas al mediodía por un espacio de 30 a 60 minutos y luego cerrarlos para evitar que las habitaciones se enfríen demasiado, puesto que tampoco es aconsejable estar mucho tiempo en una habitación muy fría”, sostienen.

Mantener la hidratación aún en días fríos: la vía aérea -nariz y boca- es la principal defensa ante la aparición de virus, motivo por el que se recomienda hidratar al organismo consumiendo de 2 a 3 litros de agua por día.

“El agua mantiene la funcionalidad de las vías aéreas y es el mejor expectorante al presentar un cuadro gripal, por lo que insiste en que la hidratación diaria es fundamental”, aseguran.

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La calefacción de ambientes

En lo que refiere a la calefacción, los dispositivos incandescentes, que irradian calor como las estufas o el acondicionador de aire, deben estar a una temperatura ideal entre 25° y 26°, ya que estas son temperaturas al que el organismo puede adaptarse.

Por otra parte, no se aconseja el uso de braseros en el interior del domicilio y tampoco de los calefactores que generan viento, ya que secan mucho el ambiente y terminan secando la nariz y la garganta.

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