Inversión inmobiliaria en Paraguay: creciente interés de los mercados internacionales

La fiscalidad atractiva y seguridad para el capital son también otros aspectos que tienen en cuenta las plataformas de inversión extranjera, sostienen entendidos del sector. El interés que despierta el país no responde a una sola variable, sino a la conjunción de impuestos competitivos, costos razonables y un margen de crecimiento notable en una región marcada por la incertidumbre.

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Los inversores buscan previsibilidad frente a debates externos sobre mayor gasto público o presión fiscal. Como destaca Jorge Danés, presidente de la plataforma de inversiones URBEi: “Durante décadas hemos visto cómo países que inicialmente eran poco conocidos para la inversión internacional, pero que ofrecían una fiscalidad atractiva y seguridad para el capital, experimentaron crecimientos extraordinarios. España en los años 80 y 90 son ejemplos de cómo una combinación de estabilidad, baja presión fiscal y apertura a la inversión puede desencadenar ciclos de crecimiento muy relevantes”.

Cifras contundentes

Este escenario se traduce en cifras contundentes: la Dirección Nacional de Migraciones reportó 18.071 solicitudes de residencia entre enero y marzo de 2026, lo que representa un incremento del 85% comparado con el mismo periodo de 2025. Este volumen del primer trimestre ya supone el 38% de todos los trámites de 2025, año que había cerrado con un récord histórico de 47.687 solicitudes.

De mantenerse esta tendencia, las proyecciones oficiales anticipan que se alcanzarán cerca de 80.000 radicaciones para finales de 2026, evidenciando un flujo de personas y capital sin precedentes hacia suelo guaraní.

La demanda actual se distribuye principalmente entre residencias temporarias (14.995 solicitudes) y permanentes (3.076), con un perfil de origen encabezado por Brasil con 9.195 casos. Le siguen Argentina, Alemania y España, siendo este último país un actor clave en la estrategia de captación.

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Con 373 residencias otorgadas a españoles solo en el primer trimestre, el inversor europeo encuentra en Paraguay un poder de compra y tickets de inversión más accesibles que en Madrid o Barcelona.

Al respecto, Danés señala que “la posibilidad de operar en dólares y las diferencias de valoración respecto a mercados más maduros hacen que muchas inversiones tengan una lógica financiera muy sólida. No solo existe potencial de rentabilidad inmobiliaria, sino también ventajas derivadas de la diversificación geográfica y monetaria del patrimonio”.

“Paraguay Investor Pass”

Para estructurar este interés, el Gobierno ha impulsado regímenes como el “Paraguay Investor Pass“, que permite el acceso directo a la residencia permanente mediante inversiones de USD 200.000 en el sector inmobiliario o la bolsa de valores, o USD 150.000 en proyectos turísticos.

Estas herramientas, gestionadas con apoyo del MIC, buscan que el inversor no solo adquiera un activo, sino que pueda radicarse, operar cuentas y proyectar una vida con seguridad jurídica y administrativa. Se busca que el real estate sea una puerta de entrada tangible, medible y fácil de administrar para el capital extranjero.

El boom de la construcción actúa como el motor de esta transformación, convirtiendo la confianza macroeconómica en edificios de altura, oficinas y espacios residenciales que cambian la escala de Asunción.

Lo que el extranjero valora hoy de Paraguay es la entrada temprana a un ciclo de valorización urbana con una estructura de costos liviana y reglas fiscales simples.

No es solo rentabilidad; es la búsqueda de un refugio patrimonial en un país con inflación controlada y una política monetaria que transmite orden en un contexto regional volátil.

Además, existe una afinidad cultural determinante; para muchos europeos, Paraguay ofrece “personas amables, trabajadoras y con valores muy cercanos“, lo que facilita la decisión de inversión y relocalización familiar.

En cuanto a su fase de desarrollo, Paraguay no se encuentra en una etapa de madurez final, sino en una de expansión y profesionalización. A diferencia de mercados como Madrid, Miami o Panamá, donde los precios ya están consolidados, Asunción ofrece oportunidades en zonas con transformación urbana y demanda residencial creciente.

Mejoras esperadas

Sin embargo, el camino para sostener esta confianza requiere mejoras críticas, como una mayor transparencia en datos de mercado —precios de renta, vacancia y absorción— y una experiencia de compra más fluida para el extranjero.

Danés advierte que el sistema financiero debe evolucionar: “Es importante que esos controles para prevenir actividades ilícitas evolucionen hacia modelos más digitales, ágiles y eficientes que permitan canalizar con rapidez el capital legítimo que desea invertir en Paraguay. El desafío consiste en encontrar el equilibrio entre seguridad y competitividad”.