Paraguay consolida la construcción como plataforma de inversiones

El boom de la construcción consolida a Paraguay como una potente plataforma de inversiones, transformando el paisaje de sus ciudades principales, multiplicando el empleo calificado y atrayendo capitales globales bajo el respaldo de su reciente grado de inversión.

El panorama económico de Paraguay experimenta una mutación estructural profunda impulsada por el sector de la edificación, el cual ha dejado de ser una actividad meramente coyuntural para convertirse en una plataforma de inversión diversificada. De acuerdo a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), detallados en sus Cuentas Nacionales 2024, se evidencia que la construcción privada y pública ha sido un soporte fundamental para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Lejos de limitarse a la simple edificación residencial unifamiliar, el mercado muestra una concentración sin precedentes en complejos de departamentos de gran escala y distritos corporativos de vanguardia, consolidando una tendencia de maduración que alinea al país con los estándares globales de desarrollo inmobiliario.

Este dinamismo ha mantenido una trayectoria marcadamente ascendente hacia el cierre del año posterior. Según el Informe de Cuentas Nacionales Trimestrales del IV trimestre de 2025 emitido por el BCP, el sector construcción reportó un sólido crecimiento acumulado anual, estimulado por una demanda masiva y sostenida de insumos intermedios.

La metamorfosis física es especialmente evidente en la capital del país, donde la densificación estratégica sustituye progresivamente al modelo de expansión horizontal ineficiente.

Los registros de la Municipalidad de Asunción reflejan que entre los años 2015 y 2025 se aprobaron un total de 1.123 proyectos de edificios en altura, lo que equivale a millones de metros cuadrados edificados y un volumen histórico de inversión de capital acumulado. Este crecimiento en vertical optimiza el aprovechamiento de terrenos que anteriormente se encontraban subutilizados, al mismo tiempo que reconfigura de forma definitiva los corredores residenciales y financieros de la zona metropolitana mediante una oferta diversificada de viviendas, oficinas corporativas y activos destinados a la renta.

El sector más dinámico de la última década

La construcción ha sido el sector más dinámico de la economía en los últimos 10 años, sostiene el consultor y economista Amilcar Ferreira. Desde su perspectiva, este rubro es el que más ha crecido y aportado a la economía paraguaya. Paralelamente, refiere, se ha constituido en un nuevo motor económico, que se suma a los motores tradicionales (agricultura, ganadería y el comercio). “Es un sector que posiciona al Paraguay como una plataforma para las inversiones”, remarca.

Ferreira refuerza el concepto sosteniendo que la construcción ha sido “un enorme aporte al PIB. Mientras la economía paraguaya en la última década crecía al 4%, la construcción venía creciendo a tasas de entre 6% e inclusive, en algunos años, 12% anual. Es muy positivo esto porque, además de representar un canal para recibir inversiones también genera mucho empleo, y toda la cadena de aprovisionamiento del sector construcción es de las más amplias que hay entre los diferentes sectores, es la producción de ladrillos, materiales de construcción, hierros, artículos de ferretería y techos”.

Por otra parte Ferreira enfatiza en el aspecto tecnológico y en las nuevas técnicas de construcción. “También se va dando una especialización profesional y una gran oportunidad para los profesionales”.

En lo referido al análisis numérico, Ferreira explica que “hay en el mercado 50.000 jóvenes que salen, buscan vivienda. A ellos se suman ahora 80.000 extranjeros por año que vienen al Paraguay. Todo eso alimenta la demanda de vivienda e impulsa el sector inmobiliario”.

Nuevos polos urbanos de alta demanda

Esta planificación ha dado origen a nuevos polos urbanos de alta demanda, donde convergen el espacio residencial, los centros de negocios y los servicios premium. Informes de la Municipalidad de Asunción enfatizan que la aprobación de estos proyectos mantiene niveles récord de inversión privada, sustentada por el interés ininterrumpido de desarrolladores locales e internacionales.

Este fenómeno de renovación urbana no solo incrementa el valor del suelo, sino que dota a la ciudad de una infraestructura moderna, mejorando la recaudación fiscal inmobiliaria y permitiendo a la administración municipal proyectar mejoras sustanciales en los espacios públicos circundantes.

Desde la perspectiva del empleo, el impacto socioeconómico del sector es inmediato y de gran alcance geográfico. Tomando como referencia los marcos conceptuales internacionales del Banco Mundial en su estudio Housing Finance, Economic Growth and Poverty, la construcción de infraestructura residencial funciona como un multiplicador clave del empleo, el ahorro y la recaudación fiscal.

En el contexto local, un solo edificio de escala relevante es capaz de congregar a más de 200 trabajadores directos en sus etapas críticas de ejecución; al contabilizar los subcontratistas, proveedores e industrias de servicios asociados, el impacto final supera con creces los 500 empleos directos e indirectos por proyecto, actuando como un dinamizador del ingreso familiar.

Un aspecto cualitativo fundamental de este auge es la acelerada formalización y especialización de los oficios en el mercado laboral paraguayo. Las constructoras ya no solo demandan mano de obra operativa tradicional, sino que forman y absorben capacidades técnicas avanzadas en ingeniería, arquitectura, diseño y seguridad industrial.

El ecosistema actual emplea de forma rigurosa a topógrafos, calculistas estructurales, fiscalizadores de obras, instaladores de sistemas de climatización, técnicos sanitarios, operadores de maquinaria pesada y expertos en domótica, elevando el estándar de competencias técnicas del capital humano nacional y garantizando obras civiles alineadas a normas globales de seguridad y calidad.

Cadena de valor

Asimismo, la cadena de valor integrada de la construcción genera un efecto arrastre profundo sobre el aparato industrial del país. Tal como lo describe la metodología internacional de la Construction Industry Value Chain de la Coalición de Liderazgo para la Fijación de Precios del Carbono del Banco Mundial, este sector encadena de forma vertical la producción e industrialización de cemento, acero, vidrio y aluminio...