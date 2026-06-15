Anuncian huelga en hospitales a nivel nacional: cómo impactará en la atención médica

Luego de haber celebrado una asamblea el pasado viernes, el Sindicato Nacional de Médicos anunció una huelga a nivel nacional como medida de fuerza para exigir al Gobierno un reajuste salarial para los profesionales de la salud pública.

En conversación con ABC Color este lunes, la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato de Médicos, explicó que la huelga nacional se llevaría a cabo entre el 24 y el 28 de agosto.

Durante ese periodo de tiempo solo realizarán atenciones en urgencias en los centros públicos de salud y quedarán suspendidas las consultas y cirugías programadas, indicó.

Situación “intolerable”

La doctora González señaló que el salario actual de un médico en el sistema público de salud es de 5.000.000 de guaraníes y que ha subido muy poco en casi 15 años. En 2012, el salario era de 4.600.000, dijo.

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Calificó la situación de “intolerable” y señaló que “dentro de un par de años vamos a estar igualando el salario mínimo” para la población en general, que sí se reajusta de forma anual.

La médica cuestionó que no se apliquen reajustes al salario de los médicos con igual frecuencia que a los salarios del resto de la población cuando los mismos factores económicos que afectan al público en general –como la inflación- también repercuten en los galenos.

Añadió que los ministros de Salud y de Economía no han sabido dar una justificación sobre por qué los médicos no son beneficiados con reajustes, más allá de alegar falta de fondos.