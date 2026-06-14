IPS impulsa modelo de colaboración público-privada para mejorar unidades sanitarias

En una apuesta por mejorar la infraestructura y la calidad de atención, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) autorizó un convenio de cooperación con la Azucarera Paraguaya S.A. (ASPA) para la refacción integral de la unidad sanitaria de la previsional en la ciudad de Tebicuary, departamento de Guairá.

El proyecto, aprobado durante la última sesión del Consejo, busca rehabilitar un centro que, según las autoridades, presentaba un estado edilicio poco propicio para una atención médica funcional.

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Isaías Fretes, presidente del IPS aseguró que la colaboración permitirá intervenir áreas críticas como la cocina y el área de servicios higiénicos, garantizando un entorno digno para los asegurados de la zona.

Un modelo de beneficio mutuo, dice IPS

El presidente del Consejo del IPS destacó que esta iniciativa es el punto de partida para una nueva modalidad de gestión público-privada. Según dijo durante la sesión, la planta de la azucarera en Tebicuary emplea a cerca de 2.000 personas, quienes son aseguradas del IPS, por lo que la unidad de salud local no es solo un centro médico, sino un componente esencial de seguridad y bienestar para toda la comunidad trabajadora.

“Es el inicio de una nueva modalidad donde el beneficiario no solo es el ciudadano trabajador sino que también nuestra misma institución”, dijo Fretes.

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Fretes aseguró que bajo este modelo, el sector privado contribuirá al mantenimiento de la infraestructura sanitaria en las zonas donde operan, fortaleciendo la sostenibilidad de los servicios.

La experiencia como hoja de ruta

El Consejo subrayó que esta estrategia no es aislada. Se tomó como referencia la experiencia de Fram, en el departamento de Itapúa, donde las empresas y la comunidad organizada participan activamente en el control, mantenimiento y mejora del centro de salud local.

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“Creo que es una política que deberíamos tratar de implementar en todos los lugares donde va a haber un beneficio mutuo”, puntualizó Fretes.

Los consejeros se mostraron de acuerdo, considerando que esta visión busca romper la excesiva burocracia que tradicionalmente ha dilatado las obras de infraestructura en el interior del país.

IPS pide simplificación de procesos

El Consejo de Administración reconoció que, aunque el convenio fue analizado minuciosamente para garantizar su legalidad y transparencia, el proceso administrativo llevó más tiempo del esperado. Por esta razón, se instruyó a la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales a trabajar en mecanismos que simplifiquen estos trámites en el futuro.

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“Tenemos que buscar la forma de vencer un poco la burocracia porque si te quieren regalar dinero no se puede dilatar”, afirmó Fretes, resaltando que esta política de descentralización busca que el IPS deje de cargar con toda la responsabilidad operativa, integrando a los actores locales en el cuidado de su propia infraestructura sanitaria.