Bebé paraguaya regresó tras trasplante hepático en Brasil: este es su estado actual

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) informó sobre el exitoso traslado aeromédico de una bebé paraguaya de cinco meses de edad que recibió un trasplante hepático con donante vivo en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Para concretar la misión participaron la Dirección General de Relaciones Internacionales del MSPBS, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” y la Fuerza Aérea Paraguaya

El doctor Héctor Castro, director del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, comentó que la niña estaba internada en dicho hospital y gracias a un acuerdo académico que tienen con el Hospital Pequeño Príncipe de Curitiba fue traladada a dicho nosocomio en abril para realizarle el trasplante hepático en mayo.

“Ella regresó a nuestro hospital el día de ayer, quedando en una sala de cuidado mínimo, acompañada de sus padres y en buen estado en general. En estos momentos estamos ajustando algunos detalles para darle el alta médica”, expresó.

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El doctor comentó que el trasplante hepático en niños aún no se realiza en nuestro país. “Los que realizamos son trasplantes cardíacos, de médula ósea y estamos trabajando para realizar trasplante renal”.

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Indicó que están realizando el monitoreo diario de todos los niños que se realizaron trasplante hepático en el extranjero. “Tenemos un grupo de compañeros que se dedican a controlar la medicación, laboratorio y ahora se une esta chiquitita, de quien su trasplante fue exitoso”.