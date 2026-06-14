Bebé trasplantada en Brasil regresa al país en compleja misión aeromédica

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) informó sobre el exitoso traslado aeromédico de una bebé paraguaya de cinco meses de edad que recibió un trasplante hepático con donante vivo en la ciudad de Curitiba, Brasil.

La paciente fue trasladada al país para continuar su tratamiento y proceso de recuperación en el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, donde permanecerá internada bajo estricto control médico y seguimiento especializado.

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Operativo coordinado entre Paraguay y Brasil

Según la cartera sanitaria, el traslado fue posible mediante un trabajo coordinado entre instituciones nacionales e internacionales. La misión se enmarca en los acuerdos de cooperación impulsados tras una reunión mantenida en abril entre la ministra de Salud, María Teresa Barán, y representantes del Hospital Pequeño Príncipe de Curitiba.

Actualmente, el MSPBS desarrolla acciones conjuntas con dicho centro asistencial brasileño y con el Hospital Acosta Ñu, con el objetivo de fortalecer la atención a pacientes que requieren tratamientos altamente especializados, además de promover el intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud.

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Participación de varias instituciones

Para concretar la misión participaron la Dirección General de Relaciones Internacionales del MSPBS, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” y la Fuerza Aérea Paraguaya.

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Durante todo el traslado, la bebé estuvo acompañada por dos paramédicos especializados, encargados de monitorear permanentemente su estado clínico y garantizar su estabilidad durante el viaje.

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Desde el Ministerio de Salud destacaron el trabajo de los profesionales médicos, personal técnico, equipos de apoyo y tripulación de la Fuerza Aérea Paraguaya que participaron en el operativo.