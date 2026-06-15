Nacionales
15 de junio de 2026 a la - 19:46

Bomberos de Sajonia preparan su tradicional venta de comidas típicas: ¿cuándo va a ser?

Cinco cocineros en delantales azules, uno con gorra negra y otro con gorro azul, fríen alimentos en un evento comunitario al aire libre.
Tradicional venta de comidas típicas de los Bomberos K3.

Los Bomberos de la Tercera Compañía Sajonia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) realizará nuevamente este año su tradicional venta de comidas típicas. ¿Cuándo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Los bomberos K3 invitan a la ciudadanía para su tradicional venta de comidas típicas “tercerinas” que se realizará este sábado desde las 18:00 en el cuartel de la mencionada compañía. La dirección es Cnel. López y Lagerenza, detrás del Parque Carlos Antonio López de Asunción, barrio Sajonia.

“En esta tradicional venta de comidas típicas se ofrecerán riquísimos mbeju, pajagua mascada, pastel mandi’o, tragos, gaseosas y más”, prometen los bomberos.

Asimismo, habrá juegos tradicionales como ser pelota tata, toro candil, casamiento koygúa y otros, al igual que grupos de danza y música en vivo.

“El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para poder mantener el alto costo operativo de la compañía”, detallan.

Lea más: Guía de fiestas de San Juan 2026: estas son las celebraciones que se vienen en Asunción y otros puntos del país

Esto incluye la adhesión

El costo de la adhesión es G. 20.000 y cada una incluye: un pastel mandi’o, un mbeju y un pajagua mascada. Para reservar adhesiones se puede contactar al: (0985) 317 747.

Hombre de mediana edad con delantal y gorro de chef, sostiene una paleta con comida frita en exterior, rodeado de personas con delantales azules.
Infaltable pajaguá mascada.

¡No olvides traer a tu familia y a todos tus amigos! La familia Tercerina te espera para pasar una tarde diferente", instan.

Lea más: Villarrica: Preparan la edición 2026 del San Juan Ára en la exestación de trenes