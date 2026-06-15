Bomberos de Sajonia preparan su tradicional venta de comidas típicas: ¿cuándo va a ser?

Los bomberos K3 invitan a la ciudadanía para su tradicional venta de comidas típicas “tercerinas” que se realizará este sábado desde las 18:00 en el cuartel de la mencionada compañía. La dirección es Cnel. López y Lagerenza, detrás del Parque Carlos Antonio López de Asunción, barrio Sajonia.

“En esta tradicional venta de comidas típicas se ofrecerán riquísimos mbeju, pajagua mascada, pastel mandi’o, tragos, gaseosas y más”, prometen los bomberos.

Asimismo, habrá juegos tradicionales como ser pelota tata, toro candil, casamiento koygúa y otros, al igual que grupos de danza y música en vivo.

“El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para poder mantener el alto costo operativo de la compañía”, detallan.

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Esto incluye la adhesión

El costo de la adhesión es G. 20.000 y cada una incluye: un pastel mandi’o, un mbeju y un pajagua mascada. Para reservar adhesiones se puede contactar al: (0985) 317 747.

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“¡No olvides traer a tu familia y a todos tus amigos! La familia Tercerina te espera para pasar una tarde diferente", instan.

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